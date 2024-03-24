Ρωσία: Στο δικαστήριο δύο από τους συλληφθέντες - Κατηγορίες για τρομοκρατία

Οι δύο πρώτοι ύποπτοι της επίθεσης στο Crocus City Hall στη Μόσχα την Παρασκευή, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι σε τρομοκρατική ενέργεια, οδηγήθηκαν σήμερα το βράδυ ενώπιον δικαστηρίου της ρωσικής πρωτεύουσας, το οποίο αναμένεται να αποφασίσει για την προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, οι δύο ύποπτοι κατηγορούνται για "τρομοκρατία" και αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το περιφερειακό δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας απήγγειλε κατηγορίες στους δύο υπόπτους για την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών την Παρασκευή σε τρομοκρατική ενέργεια, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το δικαστήριο κατονόμασε τους υπόπτους ως Νταλερντζόν Μπαρότοβιτς Μιρζόγιεφ και Σαϊντακράμι Μουροντάλι Ρασαμπαλιζόντα.

Συνολικά, οι ρωσικές αρχές έχουν ανακοινώσει τη σύλληψη 11 ατόμων, εκ των οποίων τέσσερις δράστες, σε σχέση με την επίθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

