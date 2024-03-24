Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ύψωσε σήμερα τον τόνο απέναντι στο Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δείχνοντας εκ νέου "την έντονη αντίθεσή του" σε μια ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα και προειδοποιώντας ότι η "εξαναγκαστική μεταφορά του πληθυσμού συνιστά έγκλημα πολέμου".

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, η οποία έστειλε μήνυμα στο Τελ Αβίβ ότι θα υπάρξουν συνέπειες.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης, ο Γάλλος ηγέτης επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για "άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα" και καταδίκασε "απερίφραστα τις πρόσφατες ισραηλινές ανακοινώσεις για τον εποικισμό" καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή την κατάσχεση 8.000 στρεμμάτων γης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη προκειμένου να χτίσει εκεί νέους εβραϊκούς οικισμούς.

Ο Γάλλος πρόεδρος ενημέρωσε επίσης τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την πρόθεσή του να υποβάλει σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να ζητήσει "άμεση και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός".

Η Μόσχα και το Πεκίνο αντιτάχθηκαν την Παρασκευή σε παρόμοια πρόταση ψηφίσματος της Ουάσινγκτον, καταγγέλλοντας συγκεκριμένα ένα "υποκριτικό" κείμενο.

Πεντέμισι μήνες ολέθριου πολέμου βύθισαν τη Λωρίδα της Γάζας σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε στο Ισραήλ να ανοίξει "χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους όλα τα χερσαία σημεία διέλευσης που υπάρχουν προς τη Λωρίδα της Γάζας".

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.160 άνθρωποι, οι περισσότεροι ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών πηγών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχεδόν 250 άνθρωποι απήχθησαν, εκ των οποίων 130 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα ενώ 33 πιστεύεται ότι έχουν πεθάνει.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ υποσχέθηκε να εξοντώσει τη Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στη Γάζα από το 2007. Ο στρατός του εξαπέλυσε επιχείρηση που μετρά ήδη 32.226 νεκρούς στη Γάζα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

