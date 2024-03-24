Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε σήμερα έκκληση από το Κάιρο προς το «Ισραήλ να άρει τα τελευταία εμπόδια στη βοήθεια» για τη Λωρίδα της Γάζας, που απειλείται με λιμό, προτρέποντας για μία ακόμη φορά το Ισράηλ και τη Χαμάς να εφαρμόσουν μια «άμεση κατάπαυση του πυρός».

«Όταν κοιτάζουμε τη Γάζα, είναι σαν οι τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης καλπάζουν από πάνω, σπέρνοντας τον πόλεμο, τον λιμό, την κατάκτηση και τον θάνατο», δήλωσε ο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι.

«Ολόκληρος ο κόσμος πιστεύει πως είναι πλέον καιρός να σιγάσουν τα όπλα και να εφαρμοστεί μια άμεση κατάπαυση του πυρός», συμπλήρωσε.

Ο Γκουτέρες προειδοποίησε επίσης για τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στη Γάζα σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η καθημερινή επίθεση σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των Παλαιστινίων δημιουργεί μια κρίση αξιοπιστίας για τη διεθνή κοινότητα», επισήμανε.

Νωρίτερα σήμερα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες (Unrwa), Φιλίπ Λαζαρινί.

Ο Γκουτέρες κατήγγειλε χθες από την Αίγυπτο τον «πόνο» των κατοίκων της Γάζας, που είναι εγκλωβισμένοι σε «έναν ατέλειωτο εφιάλτη», με την ευκαιρία της επίσκεψής του στον σταθμό διέλευσης με την πόλη της Ράφας, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.