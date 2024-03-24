Το πρώτο «annus horribilis» είχε αναφερθεί 32 χρόνια πριν. Τότε η βασίλισσα Ελισάβετ με την έκφραση αυτή ήθελε να δηλώσει την άσχημη περίοδο που βίωνε η οικογένειά της: προβλήματα στους γάμους των τριών από τα τέσσερα παιδιά της, εξευτελιστικά και σκληρά δημοσιεύματα του Τύπου και βέβαια η φωτιά στο αγαπημένο της Κάστρο του Ουίνδσορ. Σήμερα, τα βρετανικά μέσα επαναφέρουν αυτή την έκφραση για λόγους που μοιάζουν «πρακτικότεροι» για τη βασιλική οικογένεια στη συζήτηση που προκύπτει λίγο μετά το πρώτο ‘μούδιασμα’ από την ανακοίνωση του καρκίνου της Κέιτ. Guardian, Daily Mail, The Irish Times ακόμα και η El Pais έχουν στους τίτλους τους αυτό που μεταφράζεται ως «φρικτή χρονιά» καθώς η βασιλεία αναμφίβολα βιώνει μία ακόμη περίοδο κρίσης.

Τα τρωτά σημεία του βρετανικού στέμματος

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία παρουσιαζόταν ως η μόνη σταθερά του στέμματος, τα πρώτα προβλήματα είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Ο άντρας της, πρίγκιπας Φίλιππος είχε φύγει από την ζωή,ο πρίγκιπας Χάρι είχε μετακομίσει στην Αμερική αρνούμενος τα βασιλικά του καθήκοντα ενώ και ο πρίγκιπας Άντριου, για πολλούς ο αγαπημένος γιος της βασίλισσας Ελισσάβετ, αποπέμφθηκε από αυτά υποχρεωτικά καθώς το όνομά του είχε αναμειχθεί στην «υπόθεση Έπσταϊν». Λίγους μόλις μήνες μετά, τα μέσα ενημέρωσης έκαναν φύλλο και φτερό τις ‘αποκαλύψεις’ του Χάρι στη καταγγελτική του βιογραφία «Spare» ή αλλιώς «Ρεζέρβα» η οποία δημοσιεύθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2023, κάτι που σχολιάζεται μέχρι και σήμερα.

Όμως ούτε το 2024 άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς. Η Σάρα Φέργουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην γυναίκα του Άντριου, διάσημη ως Fergie, ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο του δέρματος. Από την άλλη ο νέος βασιλιάς Κάρολος προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του στον νέο του ρόλο. Πολλές δημοσκοπήσεις φρόντιζαν να τονίζουν ότι δεν είναι το πιο αγαπημένο μέλος της βασιλικής οικογένειας και μάλιστα ότι πολλοί επιθυμούσαν ο θρόνος να δοθεί απευθείας στο γιο του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Στις 5 Φεβρουαρίου ανακοινώνει ότι έχει καρκίνο.

Η νύφη του πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ βρίσκεται στο ίδιο μονοπάτι. Την Παρασκευή ανακοίνωσε και εκείνη ότι παλεύει με την νόσο ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ - αν και υγιής - έχει αποστασιοποιηθεί για λίγο από τα καθήκοντά του με σκοπό να φροντίσει την οικογένειά του. Μάλιστα, άνθρωποι που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του ζευγαριού διαρρέουν σήμερα ότι από κοινού θέλουν άμεσα να προστατέψουν ακόμα περισσότερο την ιδιωτικότητά τους.

Η ερώτηση προκύπτει αβίαστα. Ποιος μένει να εκπροσωπήσει το βρετανικό στέμμα;

Σε κρίση η βρετανική μοναρχία;

Αυτή τη στιγμή το Παλάτι του Μπάκινγχαμ έχει μείνει ουσιαστικά με δύο μόνο βασικούς του εκπροσώπους ενεργούς: τη βασίλισσα Καμίλακαι τη πριγκίπισσα Άννα. Αν και πολλοί θεωρούν τη βασιλεία απαρχαιωμένη δεν αναιρεί το γεγονός ότι αποτελεί θεσμό για τη Βρετανία, κάτι που σημαίνει ότι είναι αναμειγμένη σε πολλά κομμάτια της καθημερινότητάς της. Κάθε χρόνο μέσω διάφορων τελετουργικών, επιταγών του πρωτοκόλλου και εκδηλώσεων, το Παλάτι είναι εκείνο που προσπαθεί να διατηρήσει τη βρετανική επιρροή στα μέλη της Κοινοπολιτείας, ότι απέμεινε δηλαδή μετά τη διάλυση της βρετανικής αυτοκρατορίας. Το ταξίδι προς την Αυστραλία για παράδειγμα, που έχει προγραμματιστεί για το βασιλικό ζεύγος στο δεύτερο μισό του έτους, παραμένει ακόμα άγνωστο αν θα εκπροσωπηθεί από τους ίδιους, λόγω της κατάστασης υγείας του Καρόλου.

Υπενθυμίζεται, ότι η Αυστραλία είναι μια από τις χώρες που τα τελευταία χρόνια έχουν έντονα δηλώσει ότι θέλουν να φύγουν από την Κοινοπολιτεία. Παράλληλα, υπό την αιγίδα των βασιλικών μελών υπάρχουν πολυάριθμα φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία διατηρούνται μέσω χορηγιών. Αν η παρουσία τους δεν είναι ισχυρή είναι εξίσου πιθανό να χάσουν και εκεί την επιρροή τους.

Έτσι δυο βασικά σενάρια τίθενται από τα ρεπορτάζ. Το ένα, ότι οι δοκιμασίες αυτές δείχνουν να έχουν ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και ίσως έτσι φέρουν κοντά τη βασιλική οικογένεια, ισχυροποιώντας τελικά τον θεσμό ενώ το άλλο είναι ότι έτσι και αλλιώς η λάμψη του Στέμματος έχει αρχίσει να ξεθωριάζει.

