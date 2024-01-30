Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι έχει αποφασίσει με ποιο τρόπο θα απαντήσει στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος από την οποία σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Ιορδανία, καθώς στοχεύει στην τιμωρία των μαχητών που υποστηρίζονται από το Ιράν χωρίς να επιδιώκει έναν ευρύτερο πόλεμο.

Ο Μπάιντεν μιλώντας σε δημοσιογράφους μόλις αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο για να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία στην Φλόριδα, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για την απόφασή του, η οποία ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις με υψηλόβαθμους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο.

Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται έναν ευρύτερο πόλεμο στην Μέση Ανατολή, απαντώντας σε σημερινές δηλώσεις άλλων αξιωματούχων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν έναν πόλεμο με το Ιράν.

Ο Μπάιντεν ζυγίζει τις επιλογές του και η προσδοκία ήταν ότι θα υπάρξουν αντίποινα, αλλά η χρονική στιγμή κατά την οποία θα δοθεί η απάντηση δεν ήταν σαφής.

Τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 34 τραυματίσθηκαν από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που πραγματοποίησαν μαχητές που υποστηρίζονται από τον Ιράν σε αμερικανικά στρατεύματα στην βορειοανατολική Ιορδανία κοντά στα σύνορα με την Συρία, ανακοίνωσαν χθες αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

