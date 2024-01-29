Ισραήλ: Κατηγορεί πως 190 υπάλληλοι της UNRWA είναι μαχητές της Χαμάς

Ένας φάκελος των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών που οδήγησε πολλές χώρες να σταματήσουν τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες περιλαμβάνει ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ορισμένα μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας έλαβαν μέρος σε απαγωγές και σκοτωμούς στη διάρκεια της επιδρομής της 7ης Οκτωβρίου που προκάλεσε το ξέσπασμα του πολέμου της Γάζας.

Στον εξασέλιδο φάκελο, τον οποίο είδε το Reuters, διατυπώνεται ο ισχυρισμός πως κάπου 190 υπάλληλοι της UNRWA, περιλαμβανομένων δασκάλων, είχαν και δεύτερο ρόλο ως μαχητές της Χαμάς ή του Ισλαμικού Τζιχάντ. Περιλαμβάνει ονόματα και φωτογραφίες για 11 από αυτούς.

Οι Παλαιστίνιοι έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ για πλαστογράφηση πληροφοριών προκειμένου να αμαυρώσει τη φήμη της UNRWA, η οποία λέει ότι έχει απολύσει ορισμένα μέλη του προσωπικού και ερευνά τις καταγγελίες.

Ένας από τους 11 είναι σχολικός σύμβουλος ο οποίος κατηγορείται στον ισραηλινό φάκελο ότι παρείχε ακαθόριστη βοήθεια στον γιο του κατά την απαγωγή μιας γυναίκας στη διάρκεια της επιδρομής της Χαμάς κατά την οποία σύμφωνα με το Ισραήλ 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 253 απήχθησαν.

Ένας άλλος, κοινωνικός λειτουργός της UNRWA, κατηγορείται για ακαθόριστη εμπλοκή στη μεταφορά στη Γάζα του πτώματος ενός σφαγιασθέντος Ισραηλινού στρατιώτη και για συντονισμό των κινήσεων ημιφορτηγών που χρησιμοποιήθηκαν από τους επιδρομείς και για προμήθειες όπλων.

Ένας τρίτος Παλαιστίνιος που αναφέρεται στον φάκελο κατηγορείται ότι έλαβε μέρος σε βιαιοπραγίες στο ισραηλινό μεθοριακό χωριό Μπεέρι, το ένα δέκατο των κατοίκων του οποίου σκοτώθηκαν. Ένας τέταρτος κατηγορείται ότι συμμετείχε σε επίθεση στη Ρέιμ, στρατιωτική βάση αλλά και εκεί όπου πραγματοποιείτο ένα ρέιβ πάρτι όπου έχασαν τη ζωή τους 360 θεατές.

Τον φάκελο έδειξε στο Reuters μια πηγή που δεν μπορεί να κατονομαστεί ούτε να αναφερθεί η εθνικότητά της. Η πηγή είπε πως συμπληρώθηκε από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες την Παρασκευή ανέστειλαν τη χρηματοδότηση της UNRWA.

Οι κατηγορίες ότι 190 μέλη του προσωπικού είχαν μαχητικούς δεσμούς θα αντιπροσώπευαν σχεδόν το 15% του συνόλου των 13.000 υπαλλήλων της UNRWA στη Γάζα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον φάκελο, εκπρόσωπος της UNRWA είπε πως δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο λόγω της εν εξελίξει έρευνας από τα Ηνωμένα Έθνη.

Τουλάχιστον δέκα χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας, ανέστειλαν τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας.

Σε κίνδυνο η επιχείρηση βοήθειας

Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για μια υπηρεσία στην οποία καταφεύγουν πάνω από τους μισούς από τα 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους της Γάζας για αρωγή καθημερινά, και η οποία αντιμετώπιζε ήδη δυσκολίες με τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στον θύλακα.

Η UNRWA δήλωσε σήμερα ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα και σε όλη την περιοχή μετά το τέλος Φεβρουαρίου εάν δεν επαναληφθεί η χρηματοδότηση.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή δημιουργήθηκε για τους πρόσφυγες του πολέμου του 1948 κατά την ίδρυση του Ισραήλ στην υπό βρετανική εντολή τότε Παλαιστίνη. Φροντίζει επίσης εκατομμύρια απογόνους των αρχικών προσφύγων στα Παλαιστινιακά Εδάφη και στο εξωτερικό. Η UNRWA εργοδοτεί 13.000 ανθρώπους στη Γάζα.

Το Ισραήλ κατηγορεί επί μακρόν την UNRWA ότι διαιωνίζει τη σύγκρουση αποθαρρύνοντας την επανεγκατάσταση των προσφύγων και έχει πει κατά καιρούς ότι προσωπικό της υπηρεσίας έλαβε μέρος σε ένοπλες επιθέσεις εναντίον του.

Η UNRWA αρνείται ότι έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο, λέγοντας ότι ο ρόλος της είναι μόνο να παρέχει αρωγή.

"Από πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, έγγραφα και ταυτότητες που κατασχέθηκαν στη διάρκεια των εχθροπραξιών, είναι τώρα δυνατό να σημειώσουμε περίπου 190 τρομοκρατικούς πράκτορες της Χαμάς και του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που υπηρετούν ως υπάλληλοι της UNRWA", αναφέρεται στον φάκελο που είναι γραμμένος στα εβραϊκά.

Εκεί η Χαμάς κατηγορείται ότι "μεθοδικά και σκόπιμα ανέπτυξε την τρομοκρατική υποδομή της σε μεγάλο εύρος εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του ΟΗΕ", περιλαμβανομένων σχολείων. Η Χαμάς το αρνείται.

Δύο από τους φερόμενους ως πράκτορες της Χαμάς που αναφέρονται στον φάκελο περιγράφονται ως "εξολοθρευθέντες" ή δολοφονηθέντες από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ένας 12ος Παλαιστίνιος του οποίου δίνεται το όνομα και η φωτογραφία φέρεται να μην ανήκε σε κάποια παράταξη και να διείσδυσε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Στον κατάλογο των 12 ανδρών βρίσκονται επίσης ένας δάσκαλος της UNRWA που κατηγορείται ότι ήταν οπλισμένος με αντιαρματική ρουκέτα, ένας άλλος δάσκαλος που κατηγορείται ότι κινηματογράφησε έναν όμηρο και ο διευθυντής ενός καταστήματος σε σχολείο της UNRWA που κατηγορείτο ότι άνοιξε ένα πολεμικό δωμάτιο για τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας του θύλακα. Με τη ροή της βοήθειας όπως τρόφιμα και φάρμακα να έρχεται με το σταγονόμετρο σε σχέση με τα προ σύγκρουσης επίπεδα, οι θάνατοι από αρρώστιες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί καθώς και ο κίνδυνος λιμού αυξάνεται, λένε εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας εξαρτώνται τώρα περισσότερο από τη βοήθεια της UNRWA, περιλαμβανομένου ενός εκατομμυρίου που έχουν διαφύγει από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς για να καταφύγουν στιε εγκαταστάσεις της.

"Οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται κυνικά τους κατοίκους της Λωρίδας και τους διεθνείς οργανισμούς αποστολή των οποίων είναι να παρέχουν βοήθεια... και κάνοντάς το προκαλούν ντε φάκτο κακό στους κατοίκους", αναφέρεται στον φάκελο.

Το Σαββατοκύριακο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεσμεύθηκε ότι όποιος υπάλληλος εμπλέκεται σε "αποτρόπαιες" πράξεις θα λογοδοτήσει, αλλά ζήτησε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της UNRWA για ανθρωπιστικούς λόγους.

"Οι δεκάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που εργάζονται για την UNRWA, πολλοί σε κάποιες από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις για εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν", είπε. "Οι άμεσες ανάγκες των απελπισμένων πληθυσμών τους οποίους υπηρετούν πρέπει να ικανοποιηθούν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

