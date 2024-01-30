Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ θεωρεί πως το εύρος των δεσμών μεταξύ εργαζομένων του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν γνωστό ως αυτό το στάδιο, ανέφερε χθες Δευτέρα η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, που λέει πως εξέτασε «εκθέσεις» για το ζήτημα, εκτιμάται πως περί το 10% των κατά προσέγγιση 12.000 εργαζομένων του UNRWA στη Λωρίδα της Γάζας έχει σχέσεις είτε με τη Χαμάς, ή με τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, άλλο ισλαμιστικό κίνημα, σύμμαχο της Χαμάς, χωρίς να λογαριάζονται οι δώδεκα που κατά ισραηλινές αρχές ενεπλάκησαν —οι έξι φέρονται να συμμετείχαν— στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι κατηγορίες των ισραηλινών αρχών προκάλεσαν κατακραυγή στη Δύση. Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, ανακοίνωσαν την αναστολή της χρηματοδότησής τους στην υπηρεσία, εν μέσω καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα μπορέσει να συνεχίσει την αποστολή της.

«Από το ‘είναι μόνο 12 σάπια μήλα’ φθάσαμε στο ‘όπα, ξεχάσαμε δυο μηδενικά, είναι 1.200 σάπια μήλα’, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πιστέψτε με, είναι πολύ περισσότεροι», ανέφερε αργά χθες βράδυ μέσω X (του πρώην Twitter) ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Εελόν Λεβί.

Ο κ. Λεβί κατηγόρησε το UNRWA πως προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε ανθρώπους που εμφορούνται από την «ιδεολογία» της Χαμάς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Τζέρναλ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει πλέον ενημερωθεί για τα ευρήματα της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ.

Από τους 12 εργαζομένους του UNRWA οι οποίοι κατά τις πληροφορίες της ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, επτά φέρονται να είναι εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια σχολεία —δυο δίδασκαν μαθηματικά και άλλοι δύο την αραβική γλώσσα— πάντα κατά το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Τα Ηνωμένα Έθνη ίδρυσαν το UNRWA το 1949, για να προσφέρει βοήθεια στους παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σήμερα παρέχει υπηρεσίες σε περίπου 5,9 εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει ανθρώπους που εκδιώχθηκαν ή εγκατέλειψαν τα εδάφη τους, καθώς και απογόνους τους.

Συνολικά, το UNRWA απασχολεί πάνω από 30.000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους Παλαιστίνιους, τους 13.000 εξ αυτών στη Λωρίδα της Γάζας. Παρέχει υπηρεσίες σε παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ιορδανία και στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

