Η Γάζα θα χρειαστεί ένα νέο «Σχέδιο Μάρσαλ» για να ανακάμψει από τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), προσθέτοντας ότι η ζημιά είναι ήδη σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση με προηγούμενο πόλεμο.

«Αυτό θα χρειαστεί νέο Σχέδιο Μάρσαλ», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Κόζουλ-Ράιτ, διευθυντής της UNCTAD, σε συνεδρίαση στη Γενεύη, αναφερόμενος στο σχέδιο για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δήλωσε ότι η ζημιά που έχει προκληθεί είναι ήδη τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την καταστροφή που προκλήθηκε στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου των επτά εβδομάδων το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

