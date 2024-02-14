Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Ιρλανδίας ζήτησαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει επειγόντως αν το Ισραήλ συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 1.200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν και περίπου 250 συνελήφθησαν όμηροι σε επιδρομή μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, προκαλώντας το Ισραήλ να ανταποδώσει. Τουλάχιστον 28.576 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε σε ισραηλινά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Παλαιστίνιοι που συνωστίζονται στο τελευταίο καταφύγιό τους στη Γάζα εξέφρασαν σήμερα φόβους ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει σύντομα μια προσχεδιασμένη επίθεση στη νότια πόλη Ράφα μετά την ατελέσφορη ολοκλήρωση συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στο Κάιρο.

"Ανησυχούμε πολύ για την επιδεινούμενη κατάσταση στο Ισραήλ και στη Γάζα... Η διευρυμένη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή της Ράφα αποτελεί μια σοβαρή και άμεση απειλή την οποία η διεθνής κοινότητα πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσει", ανέφεραν οι δύο πρωθυπουργοί σε κοινή επιστολή που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ισπανικής κυβέρνησης.

"Ανακαλούμε επίσης στη μνήμη τον τρόμο της 7ης Οκτωβρίου, και κάνουμε έκκληση για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεση κατάπαυση του πυρός που μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση για ανθρωπιστικές προμήθειες που χρειάζονται επειγόντως".

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής.

Εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε: "Κάνουμε έκκληση όλες τις πλευρές όσον αφορά το Ισραήλ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και σημειώνουμε πως πρέπει να υπάρξει σεβασμός, πρέπει να υπάρξει λογοδοσία για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου".

Πριν από δύο εβδομάδες, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ δήλωσε πως είναι σε συζητήσεις με άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων της ΕΕ για την αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ στη βάση του ότι το Ισραήλ μπορεί να παραβιάζει τη ρήτρα της συμφωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η συμφωνία που συνομολογήθηκε πριν από 23 χρόνια ορίζει ένα πλαίσιο για ελεύθερο εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου στη βάση του "σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές".

Μέχρι τώρα μόνο η Ισπανία και η Ιρλανδία έχουν δημοσιοποιήσει την υποστήριξή τους για μια επανεξέταση.

Ο Βαράντκαρ είπε πως αρκετές χώρες μέλη της ΕΕ συζητούν επίσης για μια ενδεχόμενη αναγνώριση από κοινού ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η Ιρλανδία υποστηρίζει επί μακρόν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και υπουργοί έχουν πει κατ΄επανάληψη πως η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Η Ισπανία έχει επίσης ταχθεί κατ΄επανάληψη υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

The EU's commitment to human rights and dignity can have no exceptions.



Given the critical situation in Rafah, Ireland and Spain have just requested the @EU_Commission to urgently review whether Israel is complying with its obligations to respect human rights in Gaza.



We also… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 14, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

