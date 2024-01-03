Έρευνα για εξ αμελείας τραυματισμό και ελλιπή φύλαξη όπλου, διεξάγει η εισαγγελία της Μπιέλα, σε βάρος του Εμανουέλε Πότσολο. Πρόκειται για τον βουλευτή των Αδελφών της Ιταλίας, ο οποίος τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, φέρεται να τραυμάτισε με μικρό περίστροφο και χωρίς πρόθεση, συγγενή αστυνομικού, σε πάρτι όπου βρισκόταν. Στην ίδια γιορτή, έδωσε το «παρών» και ο Ιταλός υφυπουργός Δικαιοσύνης, Αντρέα Ντελμάστρο.

Ο Πότσολο αρνείται ότι πυροβόλησε ο ίδιος, αλλά σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών, το όπλο δεν προκύπτει να δόθηκε σε κανέναν άλλον από τους παρευρισκόμενους στη γιορτή, στην κωμόπολη Ροζάτσα της βορειοδυτικής Ιταλίας.

Αναμένονται καθοριστικές απαντήσεις και από το τεστ ανίχνευσης της πυρίτιδας, στα ρούχα του βουλευτή. Αρχικά, ο Πότσολο δεν θέλησε να υποβληθεί στο τεστ αλλά στη συνέχεια και αφότου μίλησε με κάποιους συνεργάτες του, έδωσε στους καραμπινιέρους την αναγκαία συγκατάθεση.

Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο βουλευτής εμφανίστηκε στη γιορτή γύρω στην μια και τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα. Μετά από λίγο, έβγαλε από την τσέπη το μικρό αυτό περίστροφο, όχι μεγαλύτερο από αναπτήρα, και άρχισε να το δείχνει στους τριάντα περίπου γνωστούς και φίλους. Κάποια στιγμή, προφανώς, κατά λάθος φέρεται να πυροβόλησε στο πόδι έναν άνδρα τριάντα ενός ετών.

Προς το παρόν, η Τζόρτζια Μελόνι δεν έχει πάρει επίσημα θέση επί του θέματος, αλλά σύμφωνα με τον Τύπο, έχει ζητήσει να ερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να τις δοθούν άμεσα όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Είναι γεγονός πάντως, ότι στην Ιταλία η δεξιά παράταξη, κυρίως η Λέγκα και τα Αδέλφια της Ιταλίας, τάσσονται υπέρ μιας όλο και ευρύτερης οπλοκατοχής για την ενίσχυση, όπως λένε, της ασφάλειας των πολιτών. Πολλοί αναλυτές όμως, υπογραμμίζουν ότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι πως με τον τρόπο αυτό, η χώρα θα μπορούσε να βρεθεί σε θέση παρόμοια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ως γνωστόν, η χρήση όπλων γίνεται συχνά με ανεύθυνο τρόπο και με δραματικές συνέπειες.

Πηγή: DW - Θεόδωρος Ανδρεάδης-Συγγελλάκης, Ρώμη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.