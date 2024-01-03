Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Χούθι της Υεμένης πίσω από τη επίθεση στο γαλλικό κοντέινερ στην Ερυθρά Θάλασσα

«Οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ δεν θα περάσει χωρίς απάντηση ή τιμωρία» δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης

κοντεινερ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης «στοχοθέτησαν» το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM Tage που κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σαρέα.

Το γαλλικό κοντέινερ δέχθηκε επίθεση χθες βράδυ ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. 

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ δεν θα περάσει χωρίς απάντηση ή τιμωρία».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ερυθρά Θάλασσα Χούθι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark