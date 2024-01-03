Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης «στοχοθέτησαν» το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM Tage που κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιαχία Σαρέα.

Το γαλλικό κοντέινερ δέχθηκε επίθεση χθες βράδυ ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

#Yemen's #Houthis say they've targeted CMA CGM TAGE Container Ship heading to the ports of occupied #Palestine. pic.twitter.com/VU9E8CvfKc — EHA News (@eha_news) January 3, 2024

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ δεν θα περάσει χωρίς απάντηση ή τιμωρία».



Πηγή: skai.gr

