Το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως τρεις «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγεται στην ορεινή περιοχή Κασρίν (Κασερίνη) κοντά στα σύνορα με την Αλγερία.

«Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε από πυρά τρομοκρατών», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της τυνησιακής χωροφυλακής Χουσέμ Εντίν ελ Τζμπέμπλι.

Κατά την αντιτρομοκρατική επιχείρηση που υποστηρίχθηκε από την πολεμική αεροπορία, κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά, ανέφερε εξάλλου το υπουργείο Εσωτερικών χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μετά την επανάσταση του 2011 που απομάκρυνε από την προεδρία τον Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι, η Τυνησία βρέθηκε αντιμέτωπη με την εξέγερση τζιχαντιστών που ευθύνονται για τον θάνατο πολλών δεκάδων στρατιωτών, αστυνομικών και αμάχων, συμπεριλαμβανομένων ξένων τουριστών.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στον αγώνα κατά των τζιχαντιστών. Στρατός και χωροφυλακή διεξάγουν τακτικά επιχειρήσεις στην ορεινή περιοχή Κασρίν της δυτικής Τυνησίας, όπου λένε ότι έχουν βρει καταφύγιο τζιχαντιστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

