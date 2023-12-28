Δικαστήριο στην Τουρκία αρνείται την αποφυλάκιση αντιπολιτευόμενου βουλευτή

Τουρκικό δικαστήριο αρνήθηκε την Τετάρτη την αποφυλάκιση του Τζαν Αταλάι, βουλευτή του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας (TIP), αψηφώντας την ετυμηγορία του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Την περασμένη Πέμπτη το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε διατάξει την αποφυλάκιση του Αταλάι, κρίνοντας ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματά του στην «ελευθερία» και στην «ατομική ασφάλεια» ενώ παραβιάστηκε επίσης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και της πολιτικής δράσης.

Κακουργιοδικείο της Κωνσταντινούπολης που εξέτασε χθες την υπόθεση, αρνήθηκε να αφήσει ελεύθερο τον Τζαν Αταλάι, παραπέμποντας την υπόθεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

«Το 13ο Κακουργιοδικείο της Κωνσταντινούπολης παρέπεμψε ομόφωνα την υπόθεση, για ακόμη μια φορά, στο 3ο Ποινικό Τμήμα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Πρόκειται για συνταγματικό έγκλημα», τόνισε ο Ερκάν Μπας, επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας, συμμάχου του φιλοκουρδικού HEDEP.

Ο 47χρονος Αταλάι εξελέγη βουλευτής τον περασμένο Μάιο παρότι εξέτιε ποινή φυλάκισης 18 ετών. Είναι ένας από τους επτά που καταδικάστηκαν πέρυσι μαζί με τον φιλάνθρωπο μαικήνα Οσμάν Καβαλά για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, με την κατηγορία ότι χρηματοδότησαν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Πάρκο Γκεζί, το 2013.

Όλοι οι καταδικασθέντες είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν αυθόρμητα και εξελίχθηκαν στη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα ο πρόεδρος Ερντογάν.

Τον προηγούμενο μήνα το Ανώτατο Εφετείο όχι μόνο αρνήθηκε να εφαρμόσει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αλλά ο εισαγγελέας του κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η ετυμηγορία τους υπέρ της αποφυλάκισης του βουλευτή ήταν αντισυνταγματική.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η άνευ προηγουμένου κρίση στους δικαστικούς θεσμούς της Τουρκίας ενδέχεται να επιλυθεί μέσω νομοθετικής τροπολογίας που θα εγκρίνει το κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

