Χιλιάδες Τσέχοι υπέγραψαν ένα διαδικτυακό αίτημα, ζητώντας να δοθούν ονόματα ηρώων του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» στους δρόμους του νησιού Ρόχαν της Πράγας.

Το νησί που βρίσκεται στον ποταμό Μολδάβα, στα βόρεια του ιστορικού κέντρου της τσεχικής πρωτεύουσας, φέρει το όνομα ενός εκ των ιδιοκτητών του, του ευγενούς Γιόζεφ Ρόχαν. Το επώνυμό του είναι ομώνυμο με ένα από τα βασίλεια του φανταστικού έπους (πάνω φωτογραφία) που δημιούργησε η πένα του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Ο δήμος της Πράγας είχε ανακοινώσει ότι στους νέους δρόμους της συνοικίας θα δίνονταν ονόματα φιλοσόφων, όπως του Ιμάνουελ Καντ, του Έντμουντ Χούσερλ ή του Ζακ Ντεριντά. Όμως περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι ζητούν τα νέα ονόματα να αντικατοπτρίζουν την αμφισημία του ονόματος του νησιού.

Άποψη του νησιού Ρόχαν - e-architect.com

«Οι αποβάθρες του Ρόχαν πρέπει να φέρουν ονόματα του Ρόχαν» αναφέρεται στο αίτημα. «Σε τι συνέβαλε ο Καντ στον πόλεμο εναντίον των ορδών του Σάρουμαν;» συνεχίζει το κείμενο, αναφερόμενο στον μοχθηρό μάγο του μυθιστορήματος.

«Πού ήταν ο Χούσερλ όταν έπεσε το Γουέστφολντ;» αναρωτιούνται οι υπογράφοντες – παραποιώντας ελαφρά το ερώτημα του βασιλιά του Ρόχαν («Πού ήταν η Γκόντορ όταν έπεσε το Γουέστφολντ»), όταν αρνήθηκε αρχικά να συμμετάσχει στον πόλεμο επειδή οι σύμμαχοι δεν τον είχαν βοηθήσει παλαιότερα.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται ένας από τους δρόμους να πάρει το όνομα της Έογουιν, της αρχόντισσας του Ρόχαν, επειδή στο σχέδιο του δήμου δεν προβλέπεται να τιμηθεί καμία γυναίκα.

Το τρίτομο μυθιστόρημα του Τόλκιν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον μεταξύ 2001-3.

Ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην δήμαρχος της Πράγας με το Κόμμα των Πειρατών Ζντένεκ Χριμπ χαιρέτισε την πρωτοβουλία των πολιτών χαρακτηρίζοντάς την «αξιέπαινη». Οι Τσέχοι είναι γνωστοί για την αγάπη τους προς τη λογοτεχνία του φανταστικού και την επιστημονική φαντασία: στην πρόσφατη απογραφή του πληθυσμού, το 2021, περισσότεροι από 21.000 άνθρωποι καταγράφηκαν ως «Τζεντάι», οι φύλακες της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον Πόλεμο των Άστρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.