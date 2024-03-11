Μετά από δύο χρόνια σύγκρουσης η Ρωσία γίνεται όλο και πιο επιθετική, προειδοποιεί σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα La Tribune ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ, επισημαίνοντας πως «η κρίση έχει ήδη συνέπειες» για τους Γάλλους και τους Ευρωπαίους πολίτες στην τιμή της ενέργειας και στην αγοραστική δύναμη, αλλά και ότι θα ήταν πολύ χειρότερα αν η Ουκρανία κατέρρεε. «Επομένως, η Ρωσία δεν πρέπει και άρα δεν μπορεί να κερδίσει», τονίζει ο Γάλλος υπουργός.

Για τις επιπτώσεις στον πόλεμο της Ουκρανίας από μια ενδεχόμενη επιστροφή του Τραμπ στις ΗΠΑ, ο Σεζουρνέ επισημαίνει ότι «οι Ευρωπαίοι έχουμε συμφέρον να οργανωθούμε και να αναρωτηθούμε τι θα κάνουμε μαζί για να βοηθήσουμε την Ουκρανία ανεξάρτητα από το σενάριο των αμερικανικών εκλογών, αλλά και για να προστατεύσουμε άλλες απειλούμενες χώρες όπως οι Βαλτικές ή η Μολδαβία».

Υβριδικός πόλεμος

Για την αντιμετώπιση τέλος των ρωσικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «αποτελούμε αντικείμενο δύο ειδών επιθέσεων. Υπάρχουν οι επιθέσεις στην ενημέρωση και τα fake news, που θα πολλαπλασιαστούν.Έπειτα υπάρχουν οι επιθέσεις στον τομέα της πληροφορικής. Με τους Πολωνούς και τους Γερμανούς αποφασίσαμε να κοινοποιούμε το σύνολο των επιθέσεων που γίνονται εναντίον μας στους τομείς της πληροφόρησης και της πληροφορικής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

