Οχτώ στους δέκα Ρώσους πολίτες ψηφίζουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε δημοσκόπηση ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου εξασφαλίζει ποσοστό της τάξης του 82% ενόψει των προεδρικών εκλογών, σε δημοσκόπηση του κέντρου ερευνών VCIOM που δημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα.

Στην ψηφοφορία που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, ο Πούτιν διεκδικεί ακόμη μια εξαετή προεδρική θητεία και είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αφού η εκλογική επιτροπή απέκλεισε κάθε αντιπολιτευτική φωνή. Οι άλλοι τρεις υποψήφιοι – που είτε υποστηρίζουν ανοιχτά τον Πούτιν είτε ακολουθούν τη γραμμή του Κρεμλίνου – συγκεντρώνουν ποσοστά μεταξύ 5% και 6% έκαστος, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.

Η κρατική τηλεόραση, την οποία παρακολουθούν κυρίως ηλικιωμένοι σε αγροτικές περιοχές, παρουσιάζει τον Πούτιν σαν να μην υπάρχει εναλλακτική.

Στην εξουσία επί σχεδόν 1/4 του αιώνα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι εκλογές είναι μια ψηφοφορία για «το μέλλον της Ρωσίας». Παρουσιάζει την εισβολή στην Ουκρανία ως αγώνα εναντίον της ηγεμονίας της Δύσης, κάτι που έχει απήχηση σε μεγάλη μερίδα της ρωσικής κοινής γνώμης.

Εάν ο Πούτιν λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, το αποτέλεσμα θα είναι το καλύτερο που είχε σε προεδρικές εκλογές. Στις εκλογές του 2018 είχε λάβει το 76,7% των ψήφων, ενώ η συμμετοχή κυμάνθηκε στο 67,5%.

Η εκλογική επιτροπή υπολογίζει τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη Ρωσία σε 112 εκατομμύρια. Άλλοι δύο εκατομμύρια ψηφοφόροι ζουν στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

