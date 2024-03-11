Για πρώτη φορά η Γαλλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, καθώς είδε τις διεθνείς πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 47% την περίοδο 2019-2023, σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2018, αναφέρει έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη (Sipri), που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Γαλλία ξεπέρασε τη Ρωσία, οι εξαγωγές όπλων της οποίας μειώθηκαν - προφανώς λόγων των διεθνών κυρώσεων - εντυπωσιακά (-53% μεταξύ 2019 και 2023). Η Γαλλία αντιπροσωπεύοντας το 10,92%, των διεθνών πωλήσεων όπλων βρίσκεται λίγο μπροστά από τη Ρωσία, που έπεσε στο 10,54% αναφέρει το Sipri. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες των οποίων οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17% και αντιπροσωπεύουν πλέον το 42% του συνόλου. Η Κίνα (5,8%) και η Γερμανία (5,6%) κατατάσσονται στην 4η και 5η θέση. Αυτές οι πέντε χώρες αντιπροσωπεύουν το 75% των διεθνών πωλήσεων όπλων.

Η Γαλλία έχει ακολουθήσει μια πιο ενεργητική διεθνή πολιτική τα τελευταία χρόνια, αναφέρει η έκθεση του Sipri επισημαίνοντας πως οι χώρες που αγοράζουν από τη Γαλλία εκτιμούν τις ευκαιρίες στρατιωτικής και βιομηχανικής συνεργασίας αλλά και το ότι τα γαλλικά όπλα είναι "ITAR free", δηλαδή δεν υπόκεινται στους αμερικανικούς κανονισμούς για τις πωλήσεις όπλων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

