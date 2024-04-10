Τσεχία: Οκτώ άνθρωποι παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο έξω από σούπερ μάρκετ

Αυτοκίνητο παρέσυρε ανθρώπους σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στη βόρεια Τσεχία, με αποτέλεσμα οκτώ εξ αυτών να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην πόλη Πολίτσε ναντ Μετούι, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά για να αγοράσουν παγωτά από καντίνα.

Μεταξύ των τραυματιών είναι τρία παιδιά, ένα εκ των οποίων διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 59χρονος οδηγός φέρεται να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας. Δεν ανιχνεύτηκαν αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

