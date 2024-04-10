Ο νεότερος αλλά ακόμη προσωρινός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σε κέντρο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας σε τεχνητό φράγμα, έξω από την Μπολόνια, είναι τρείς νεκροί, πέντε τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των ερευνών, η έκρηξη σημειώθηκε στο επίπεδο «μείον οκτώ», τριάντα μέτρα κάτω από το τεχνητό φράγμα.

Στο σημείο του τραγικού συμβάντος, την ώρα αυτή επιχειρούν εξήντα πυροσβέστες, πολλοί από τους οποίους δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι «πρόκειται για τραγικό θέαμα».

Ο γενικός εισαγγελέας της Μπολόνια Τζουζέπε Αμάτο τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας, θα ξεκινήσει δικαστική έρευνα για την εξακρίβωση των αιτιών της έκρηξης. «Τώρα είναι η στιγμή των δακρύων και του πένθους, αλλά μετά θέλουμε να μάθουμε σε τί οφείλεται η τραγωδία αυτή», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης της Εμίλια Ρομάνια Στέφανο Μπονατσίνι.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, τέλος, εξέφρασε την αλληλεγγύη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε να πέσει άπλετο φως στην όλη αυτή υπόθεση, η οποία κόστισε την ζωή σε ανεξακρίβωτο, ακόμη, αριθμό ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.