Ιράν: Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πυρά τζιχαντιστών

Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που δέχθηκαν χθες Τρίτη στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν του νοτιοανατολικού Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση.

Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον οχηματοπομπής που συνόδευε κατηγορούμενο για τη δολοφονία αστυνομικού τον περασμένο Μάρτιο.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ (σ.σ. δηλαδή «Στρατός της Δικαιοσύνης»), η οποία έχει τη βάση της στο Πακιστάν.

Την προηγούμενη εβδομάδα, μαχητές της ίδιας οργάνωσης είχαν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στις πόλεις Σαμπαχάρ και Ρασκ. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, 11 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 16 τρομοκράτες έχασαν τη ζωή τους κατά την ανταλλαγή πυρών.

Η Τζάις αλ Αντλ σχηματίστηκε το 2012 από αυτονομιστές Βελούχους, μια μειονότητα περίπου 10 εκατομμυρίων - η πλειονότητα των οποίων είναι σουνίτες- που είναι κατανεμημένη σε Ιράν, Πακιστάν και Αφγανιστάν. Λέει ότι αγωνίζεται για να αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης η μειονότητα των Βελούχων στο σιιτικό Ιράν. Έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια εναντίον των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

