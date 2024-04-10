Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε χθες Τρίτη "όχι πολύ ενθαρρυντικές" τις δηλώσεις της Χαμάς σε σχέση με μια πρόταση εκεχειρίας που συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι οι μεσολαβητές περιμένουν ακόμη επίσημη "απάντηση" από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

"Είδαμε το Ισραήλ να κάνει κάποια βήματα μπροστά σε σχέση με τις προτάσεις που βάζει στο τραπέζι. Και ασφαλώς είδαμε τις δημόσιες δηλώσεις της Χαμάς που ήταν, ας πούμε, όχι πολύ ενθαρρυντικές", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ωστόσο ότι συνομίλησε χθες το πρωί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι, ο οποίος είπε ότι "δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από τη Χαμάς" στην πρόταση συμφωνίας.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της "μαραθώνιας" συνάντησης την Κυριακή στο Κάιρο, σύμφωνα με τον Σάλιβαν, παρουσία εκπροσώπων της ισραηλινής κυβέρνησης και της Χαμάς διαμέσου των μεσολαβητών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ.

"Τον πίεσα να προσπαθήσει να πάρει μια απάντηση εκ μέρους τους, το συντομότερο δυνατόν, και μόλις θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό, θα σας τις ανακοινώσουμε", πρόσθεσε ο Σάλιβαν.

"Ήρθε η ώρα. Ας καταλήξουμε σε αυτήν την κατάπαυση του πυρός. Νομίζω ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο. Και νομίζω ότι η Χαμάς θα πρέπει να έρθει στο τραπέζι και να είναι έτοιμη να το κάνει επίσης", δήλωσε.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι μελετά ένα σχέδιο εκεχειρίας αρκετών εβδομάδων στη Λωρίδα της Γάζας, συνοδευόμενο από την απελευθέρωση δεκάδων Ισραηλινών ομήρων, παρά την απόρριψη ορισμένων αιτημάτων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

