Οι συγχωριανιοί του πήγαιναν μαζί του στην Πράγα με το λεωφορείο καθημερινά. Ωστόσο, κανείς από αυτούς δεν είχε ιδέα ότι ο 24χρονος Νταβίντ Κόζακ κουβαλούσε όπλα και πυρομαχικά σε μια θήκη κιθάρας τις τελευταίες ημέρες, έχοντας κατά νου ένα σατανικό σχέδιο.



Ο κακός καιρός της Παρασκευής, όταν το χιόνι ανακατευόταν με τη βροχή, υπογράμμιζε τη βαριά ατμόσφαιρα στο χωριό Κλαντένσκο με τους 1.400 κατοίκους. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους εδώ να συμβιβαστούν με το γεγονός ότι από εδώ κατάγεται ο δολοφόνος της Φιλοσοφικής Σχολής. Ότι από εκεί έφερε το οπλοστάσιο στη Σχολή, με το οποίο προφανώς σχεδίαζε να διαπράξει ακόμη μεγαλύτερες φρικαλεότητες. Ευτυχώς, η τσεχική αστυνομία τον εμπόδισε να προχωρήσει σε μεγαλύτερο μακελειό. Ανακοίνωσε επίσης ότι ο 24χρονος μετέφερε τα όπλα με αστικά μέσα μεταφοράς. «Ο Νταβίντ και εγώ πηγαίναμε στην Πράγα με το λεωφορείο τρεις φορές την εβδομάδα. Τον τελευταίο καιρό κρατούσε θήκη κιθάρας, αλλά ποτέ δεν έγινε συζήτηση ότι παίζει κάτι. Μου ήταν περίεργο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα Μπλέσκα μια γυναίκα από το χωριό.

Σοκαρισμένοι είναι και οι άνθρωποι της γύρω περιοχής γιατίαπό έναν αριστούχο μαθητή. «Ήταν μια ήσυχη, αξιοσέβαστη οικογένεια. Ζούσαν περισσότερο για τον εαυτό τους, ειδικά ο πατέρας του Νταβίντ, Στάνισλαβ. Η μητέρα και η αδερφή του ήταν πάντα ευγενικές και ευχάριστες, ο ίδιος ήταν ένα καλό αγόρι» συμφωνούν. «Τους ένοιαζε τι θα γίνει ο Νταβίντ.έπρεπε να σπουδάζει» δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους κοντινούς γείτονες. «Είναι τρομακτικό» σημείωναν.Απάντηση δόθηκε χθες Παρασκευή και στο ερώτημα που είχε η τσεχική κοινή γνώμη γιααπό το δολοφονικό του αμόκ. Σύμφωνα με γνωστούς, η Ρομάνα Κ. είχε προγραμματίσει να ετοιμάσει το σπίτι της για τα Χριστούγεννα, αλλά χρειάστηκε να πάει εκτάκτως στη δουλειά. «Αυτό μάλλον της έσωσε τη ζωή», σχολιάζουν οι γείτονες. Πού βρισκόταν η αδερφή του Νταβίντ εκείνη τη στιγμή και αν μένει ακόμα με την οικογένειά της, κανείς δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει. Χθες η μητέρα του φοιτητή μπόρεσε να επιστρέψει σπίτι με αστυνομική συνοδεία. Σύμφωνα με το Blesk, η οικογένεια του δράστη δέχεται απειλές, οπότε η αστυνομία φροντίζει για την ασφάλειά τους. Πηγή κοντά στην οικογένεια αναφέρεται στη μητέρα ως άλλο θύμα. «Βρίσκεται σείναι τελείως ταραγμένη και έχει καταρρεύσει», ανέφερε πηγή στο Blesk. Ο κόσμος άρχισε επίσης να βάζει κεριά μπροστά από το σπίτι της οικογένειας χθες.παρατήρησε μια από τις γυναίκες, εξηγώντας ότι έβαλε το κερί εκεί για τον πατέρα Στανισλάβ.

