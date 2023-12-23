Μάχες μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ και ενόπλων μαχητών της Χαμάς έγιναν σήμερα στα βόρεια της Γάζας, την οποία προσπαθούν να ελέγξουν πλήρως οι Ισραηλινοί, ώστε να μπορέσουν να επικεντρώσουν μετά την προσοχή τους στις νότιες περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή, καταγράφεται μία ημέρα μετά την έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αποστολή μεγαλύτερης βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με το διεθνή οργανισμό να αδυνατεί να απαιτήσει την κατάπαυση του πυρός.

Πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από την πόλη Τζαμπάλια, η οποία φιλοξενεί και τον μεγαλύτερο καταυλισμό προσφύγων στη Γάζα. Οι κάτοικοί της, ανέφεραν επίμονο αεροπορικό βομβαρδισμό, αλλά και πυρά κατά στόχων από ισραηλινά άρματα μάχης, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες κινήθηκαν σε μεγαλύτερη απόσταση εντός της πόλης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.