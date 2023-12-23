Οι πρόεδροι της Αιγύπτου και του Ιράν συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα, αλλά και την προοπτική αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών τους, σε αυτό που η ιρανική τηλεόραση χαρακτήρισε σήμερα, ως την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Σύμφωνα με την τηλεοπτική αναφορά, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι τηλεφώνησε στον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, στο περιθώριο των εργασιών μιας έκτακτης αραβό-ισλαμικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

«Ο Ραΐσι δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να παρέχει όλες τις ικανότητες που διαθέτει για να σταματήσει τη γενοκτονία της σιωνιστικής κυβέρνησης (στη Γάζα), αλλά και για να αποστείλει βοήθεια στους Παλαιστίνιους», όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι είναι η πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο αντρών.

Οι σχέσεις μεταξύ της Αιγύπτου και του Ιράν ήταν σε γενικές γραμμές τεταμένες εδώ και δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες διατηρούσαν κάποιες διπλωματικές επαφές.

Το αναφερόμενο τηλεφώνημα, ακολουθεί τις κινήσεις άλλων χωρών της περιοχής για τη χαλάρωση των εντάσεων κατά τους τελευταίους μήνες.

Η Σαουδική Αραβία, σουνιτική μουσουλμανική σύμμαχος της Αιγύπτου και το σιιτικό Ιράν αποκατέστησαν τις διπλωματικές τους σχέσεις μέσα στο 2023, ενώ το Κάιρο έκλεισε ένα ρήγμα με το Κατάρ και αποκατέστησε τις σχέσεις του με την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

