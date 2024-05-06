Δύο ακτιβιστές της οργάνωσης Riposte alimentaire συνελήφθησαν στη Γαλλία καθώς λίγο πριν είχαν πετάξει πορτοκαλί σκόνη στην αίθουσα των Κατόπτρων του Ανακτόρου των Βερσαλλιών το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, η οργάνωση που υπερασπίζεται τη βιώσιμη τροφή για όλους εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά τη διαμαρτυρία, τονίζοντας ότι «η πρόσβαση στα τρόφιμα είναι ένα δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο».

De la poudre orange jetée dans la galerie des Glaces du château de Versailles par des membres de Riposte Alimentaire pic.twitter.com/ExQCKSBIhw — Iva Masson (@IvaMasson) May 5, 2024

Η ίδια οργάνωση έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη για το ρίξιμο της σούπας στο παράθυρο που προστατεύει τη Μόνα Λίζα στο Λούβρο τον Ιανουάριο καθώς και σε έναν πίνακα του Μονέ τον Φεβρουάριο στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Λυών.

Δύο από τους ακτιβιστές του τέθηκαν υπό κράτηση τον Απρίλιο, συνελήφθησαν στην είσοδο του Μουσείου Orsay και θεωρούνται ύποπτοι ότι ήθελαν να πραγματοποιήσουν και εκεί δράση

Πηγή: skai.gr

