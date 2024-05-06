Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ακτιβιστές έριξαν πορτοκαλί σκόνη στο παλάτι των Βερσαλλιών (βίντεο)

Ανήκουν στην ίδια οργάνωση που είχε αναλάβει την ευθύνη για το ρίξιμο της σούπας στο τζάμι που προστατεύει τη Μόνα Λίζα στο μουσείο του Λούβρου 

Βερσαλλίες

Δύο ακτιβιστές της οργάνωσης Riposte alimentaire συνελήφθησαν στη Γαλλία καθώς λίγο πριν είχαν πετάξει πορτοκαλί σκόνη στην αίθουσα των Κατόπτρων του Ανακτόρου των Βερσαλλιών το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, η οργάνωση που υπερασπίζεται τη βιώσιμη τροφή για όλους εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά τη διαμαρτυρία, τονίζοντας ότι «η πρόσβαση στα τρόφιμα είναι ένα δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο». 

Η ίδια οργάνωση έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη για το ρίξιμο της σούπας στο παράθυρο που προστατεύει τη Μόνα Λίζα στο Λούβρο τον Ιανουάριο καθώς και σε έναν πίνακα του Μονέ τον Φεβρουάριο στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Λυών.

Δύο από τους ακτιβιστές του τέθηκαν υπό κράτηση τον Απρίλιο, συνελήφθησαν στην είσοδο του Μουσείου Orsay και θεωρούνται ύποπτοι ότι ήθελαν να πραγματοποιήσουν και εκεί δράση 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ακτιβιστές Παλάτι σύλληψη Γαλλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark