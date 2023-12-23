Η Τσεχία θρηνεί και τιμά σήμερα τους 14 νεκρούς (φοιτητές και καθηγητές) που άφησε πίσω του ο 24χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα Νταβίντ Κόζακ , ο οποίος άνοιξε πυρ αδιακρίτως και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

A 24-year-old student opened fire at people from the balcony of Prague’s Charles University on December 21. The gunman, who killed 14 people, also killed himself after being surrounded by authorities, said the police.



The attack was the worst mass shooting in Czech history pic.twitter.com/ruLuowvfy2 December 22, 2023

Οι σημαίες στα επίσημα κτίρια κυματίζουν μεσίστιες και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή το μεσημέρι.

Το μακελειό στην Πράγα από τον 24χρονο ελεύθερο σκοπευτή είναι μια από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις από μοναχικό ένοπλο στην Ευρώπη αυτόν τον αιώνα.

Από τις έρευνες των αρχών αποκαλύπτεται, επίσης, ότι πριν το μακελειό στο πανεπιστήμιο του Καρόλου, ο 24χρονος είχε σκοτώσει τον πατέρα του, ενώ οι αρχές ερευνούν την εμπλοκή του και σε δύο ακόμα δολοφονίες, ενός 32χρονου πατέρα και της δύο μηνών κόρη του, με το όπλο που βρέθηκε στο σπίτι του Κόζακ να ταιριάζει με τις σφαίρες που βρέθηκαν στις δύο σορούς.

Διαβάστε σχετικά: Το πορτρέτο ενός δολοφόνου: Ο επιμελής μαθητής που «μισούσε τον κόσμο» - Ερευνούνται τα κίνητρα του 24χρονου

Οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα κίνητρα του μόλις 24 ετών μεταπτυχιακού φοιτητή Ιστορίας, με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να κάνει λόγο για προσωπικά προβλήματα, για κατάθλιψη και απογοήτευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.