Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακάλεσε τον πρέσβη της στη Μόσχα για διαβουλεύσεις, μετά την εξακρίβωση ότι πίσω από την κυβερνοεπίθεση εναντίον του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) τον περασμένο Ιανουάριο βρίσκεται η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο πρέσβης Αλεξάντερ Λάμπσντορφ θα παραμείνει στο Βερολίνο για μία εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση «θεωρεί το περιστατικό πολύ σοβαρό» και εκτιμά ότι βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο με άλλα γεγονότα των τελευταίων μηνών.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η ομάδα χάκερ ΑΡΤ 28, η οποία ελέγχεται από την GRU, εκμεταλλεύθηκε ένα έως τότε άγνωστο κρίσιμο κενό ασφάλειας στο πρόγραμμα Microsoft Outlook στα κεντρικά γραφεία του SPD και απέκτησε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πολλών στελεχών, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022.

Κυβερνοεπιθέσεις υπέστησαν ακόμη κρατικές υπηρεσίες και εταιρίες στους τομείς των στρατιωτικών εξοπλισμών, της αεροδιαστημικής και της πληροφορικής, πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Ρώσοι χάκερ επιτέθηκαν στην Γερμανία μέσω κυβερνοχώρου. Σήμερα μπορούμε να αποδώσουμε με σαφήνεια αυτή την επίθεση στην ομάδα ΑΡΤ 28, η οποία ελέγχεται από τη ρωσική μυστική υπηρεσία GRU. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν περάσει έτσι, χωρίς συνέπειες», δήλωσε και η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

