Η Τσεχία θρηνεί τα θύματα της μαζικής επίθεσης στο πανεπιστήμιο της Πράγας.

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Πιετρ Φιάλα, άφησαν κεριά και λουλούδια έξω από το πανεπιστήμιο στη μνήμη των θυμάτων.

Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επίθεση, που έχει σημειωθεί στη χώρα και η κυβέρνηση κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την 23η Δεκεμβρίου. Οι σημαίες στα επίσημα κτίρια κυματίζουν μεσίστιες.

Ταυτόχρονα, η αστυνομία – προσπαθώντας να προλάβει πιθανό παρόμοιο περιστατικό – δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει ενισχύσει την ασφάλεια στα σχολεία και σε άλλους «πιθανούς στόχους», συνήθως δημόσιες εγκαταστάσεις που είναι δύσκολο να ασφαλιστούν, σε ένα προληπτικό μέτρο τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιανουαρίου.

Οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων δήλωσαν επίσης ότι συνεργάζονται με τις αστυνομικές αρχές για την αύξηση της ασφάλειας των πανεπιστημιουπόλεων.

Την ίδια στιγμή έρχονται νέα στοιχεία στο φως για τον μακελάρη της Πράγας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σκιαγραφώντας το προφίλ του 24χρονου δράστη ο οποίος χαρακτηριζόταν ως «μοναχικός λύκος», ανασφαλής και λάτρης των όπλων.

Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα ο μακελάρης φέρεται να έστειλε μήνυμα στη φίλη του, στο οποίο ανέφερε ότι θα αυτοκτονήσει. Για το λόγο αυτό οι αρχές ελέγχουν το ενδεχόμενο εάν η ίδια γνώριζε για τις προθέσεις του.

Όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν εσωστρεφή «σπασίκλα» που γοητευόταν από τα όπλα και μισούσε τον κόσμο. Ο δράστης, ο οποίος ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, είχε ολοκληρώσει την προπτυχιακή του διατριβή για την Πολωνική ιστορία του 19ου αιώνα.

