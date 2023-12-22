Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ με Φιντάν για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Αζερμπαϊτζάν - Αρμενίας

Ο Χακάν Φιντάν τόνισε τη σημασία της υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας το συντομότερο

Λαβρόφ - Φιντάν

O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν τόνισε τη σημασία της υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

