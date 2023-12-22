O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας.
Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν τόνισε τη σημασία της υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας το συντομότερο δυνατό.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Έκλεψαν έργο του Banksy, λίγο μετά τα αποκαλυπτήριά του – Βίντεο από την στιγμή της κλοπής
- «Φύλακας Ευημερίας»: Η επιβλητική δύναμη κρούσης της Δύσης κατά των Χούθι με δεκάδες πολεμικά – Δείτε χάρτη
- Ο ηγέτης των Αρμένιων αποσχιστών του Καραμπάχ αναιρεί την προαναγγελθείσα διάλυση της «Δημοκρατίας του Αρτσάχ»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.