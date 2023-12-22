Η στιγμή που ένας άνδρας κλέβει μία πινακίδα - έργο του Banksy από δρόμο του νότιου Λονδίνου καταγράφηκε σε κάμερα, πιθανότατα κινητού τηλεφώνου περαστικού, αυτόπτη μάρτυρα.

Σήμερα το μεσημέρι, ο διάσημος street artist ανακοίνωσε στο Instagram η πινακίδα STOP με τα τρία ζωγραφισμένα drones στην Peckham street ήταν δικό του έργο.

Λίγη ώρα αργότερα, δύο νεαροί έγχρωμοι άντρες εμφανίστηκαν στο σημείο, κατέβασαν το έργο του Bansky και εξαφανίστηκαν.

🟦 BREAKING NEWS 🚨 | two men captured chaotically removing a new Banksy artwork from a south London street — just 30 MINUTES after the artist unveiled it https://t.co/o42fUlxdBX — maxwell museums (@maxwellmuseums) December 22, 2023

Στα πλάνα, φαίνεται ο ένας από τους δύο κλέφτες να ξεκρεμάει την πινακίδα με τη βοήθεια του συνεργού του, ο οποίος κρατάει σαν «σκάλα» ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

