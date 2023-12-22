Ημέρα πένθους κήρυξε το Σάββατο η κυβέρνηση της Τσεχίας μετά το μακελειό χθες στο πανεπιστήμιο της Πράγας με τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων το μεσημέρι.

Ο πρόεδρος της χώρας Πετρ Πάβελ εξέφρασε θλίψη και οργή για τις απώλειες τόσων ζωών.

Η στιγμή που ο φοιτητής #DavidKozak από το μπαλκόνι της σχολής πυροβολεί κατά των περαστικών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 15 νεκροί (ανάμεσά τους και ο δράστης) και 24 τραυματίες, 9 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. #Prague… pic.twitter.com/dnmJ0Z6KrE — Jho Low father (@JhoLowFather) December 22, 2023

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτή την φρικτή πράξη».

Ο Ντέιβιντ Κόζακ. ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει «εξουδετερωθεί», πιστεύεται ότι σκότωσε επίσης τον πατέρα του και μπορεί να συνδέεται με τον θάνατο δύο ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους μαζικούς πυροβολισμούς στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν περίπου στις 15:00 τοπική ώρα την Πέμπτη στο κτίριο της Σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ στους διαδρόμους και τις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου, σκοτώνοντας ανθρώπους αδιακρίτως, ενώ το προσωπικό και οι μαθητές έφραξαν με έπιπλα τις πόρτες για να μην μπει στις αίθουσες.

Τα δραματικά πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να πηδούν στο κενό για να σωθούν από μεγάλο ύψος, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Students jump out window to escape during the university shooting in #Prague, EU. Shooter identified as David Kozak. 👀



Follow and stay updated. pic.twitter.com/G3jDgbwVwQ — HumanDilemma (@HumanDilemma_) December 22, 2023

Η αστυνομία λέει ότι ο ένοπλος ήταν ένας 24χρονος φοιτητής στο πανεπιστήμιο και δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, αν και προσθέτει ότι βρέθηκε ένα «τεράστιο οπλοστάσιο όπλων και πυρομαχικών».

Πριν από τον πυροβολισμό, η αστυνομία είχε λάβει αναφορά ότι ο ύποπτος πιστεύεται ότι κατευθυνόταν στην Πράγα από μια κοντινή πόλη με σκοπό να αυτοκτονήσει.

The shooting occurred in the area of #CharlesUniversity's Faculty of Philosophy.



At the moment, the entire #JanPalachSquare and the surrounding area are completely closed off. #CzechRepublic | #Prague https://t.co/EQuFuQ5tAN pic.twitter.com/uGC5EPvXlB — Mister J. - مسٹر جے (@Angryman_J) December 21, 2023

Λίγη ώρα αργότερα, ο πατέρας του άνδρα ανακαλύφθηκε νεκρός.

