Λίγες μόνο ώρες πριν οι ΗΠΑ εγκρίνουν ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ζητά την αναστολή των μαχών και την αύξηση της βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως επεκτείνει τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διέταξαν σήμερα Παρασκευή τους κατοίκους του προσφυγικού καταυλισμού Al-Bureij στο Deir al-Balah και σε πολλές άλλες περιοχές στην κεντρική Γάζα να μετακινηθούν σε καταφύγια για ασφάλεια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας χερσαίας επιχείρησης προς το κέντρο.

Η στρατιωτική επιχείρηση μέχρι στιγμής είχε επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη βόρεια Γάζα και σε τμήματα της νότιας πλευράς της λωρίδας.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είπαν ότι πιστεύουν ότι είναι κοντά στο να νικήσουν τους μαχητές της Χαμάς στη γειτονιά Σετζάγια της Τζαμπαλίγια τα τελευταία εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς στη βόρεια Γάζα.

Νωρίτερα σήμερα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε τον προσφυγικό καταυλισμό Al-Bureij, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν δήλωσε στο CNN ο Δρ Khalil Al Daqran, εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Μαρτύρων Al Aqsa.

Πηγή: skai.gr

