Κέιτ και Ουίλιαμ: Νέα φωτογραφία από τον γάμο τους, 13 χρόνια μετά

Μια φωτογραφία από τη γαμήλια τελετή, που δεν είχε δημοσιευθεί ποτέ μέχρι σήμερα, κοινοποίησαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον με αφορμή την επέτειο των 13 ετών γάμου.

Φωτογραφικό καρέ που δεν είχε κοινοποιηθεί επισήμως, είχε αναρτηθεί το 2011, ακριβώς μετά την τελετή στο X (τότε Twitter).

«Χαρούμενη επέτειο γάμου! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 13 χρόνια. Να θυμάστε αυτή τη στιγμή πάντα με λεπτομέρεια. Στέλνω και στους δύο σας πολλή αγάπη για αυτή την ξεχωριστή μέρα», σχολίασε η φωτογράφος Millie Pilkington

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στις 29 Απριλίου 2011 και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Πρίγκιπα Τζορτζ, τον Ιούλιο του 2013.

