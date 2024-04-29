Έως τις 14:30 της Μεγάλης Δευτέρας είχαν εγγραφεί συνολικά 186.117 Έλληνες από 127 διαφορετικές χώρες. Οι 139.576 (ποσοστό 75%) είναι κάτοικοι εντός επικράτειας, ενώ οι 46.541 (ποσοστό 25%) Έλληνες του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των εγγεγραμμένων είναι και Έλληνες που κατοικούν σε χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του 2023, καθώς δεν κατέστη εφικτό να συσταθεί εκλογικό κέντρο στην περιοχή τους.

Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένες από αυτές:

Αμερικανική Σαμόα, Τζιμπουτί, Ανγκόλα, Μοζαμβίκη Κονγκό, Καμπότζη, Ισημερινός, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ζάμπια.

Υπενθυμίζεται ότι εκπνέει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα (29/4) η προθεσμία για την εγγραφή ψηφοφόρων για την επιστολική ψήφο στις προσεχείς Ευρωεκλογές. Υπενθυμίζεται ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής epistoliki.ypes.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr και των ιστοσελίδων των υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

