Τέλος στα πολύ ανεβαστικά ή στα πολύ χαλαρά τραγούδια βάζει το υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής δημοκρατίας όπως ανακοίνωσε πρόσφατα σε μια προσπάθεια να συμμορφωθεί με τις μουσικές παραδόσεις της χώρας και να ξεριζώσει κάθε ένδειξη εκδυτικισμού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αγαπημένοι διεθνείς καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift, η Beyoncé, ο Drake , η Ariana Grande και πολλοί άλλοι να πρέπει να συμμορφώσουν ένα μεγάλο μέρος της μουσικής τους παραγωγής με τους νέους κανόνες, αλλιώς τα τραγούδια τους δε θα βρίσκονται στο Top 40 της Τσετσενίας, σύμφωνα με το Politico.

«Από εδώ και στο εξής όλα τα μουσικά, φωνητικά και χορογραφικά έργα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ρυθμό 80 έως 116 κτύπων ανά λεπτό», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέφεραν οι Moscow Times .

Σύμφωνα με τον Τσετσένο ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, η ιδέα είναι να κάνουμε τη μουσική «να συμμορφώνεται με την τσετσενική νοοτροπία».

«Ο δανεισμός της μουσικής κουλτούρας από άλλους λαούς είναι απαράδεκτος», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της Τσετσενίας Μούσα Νταντάγιεφ.

Ποια τραγούδια απορρίπτονται

Για παράδειγμα το Shake it off της Τέιλορ Σουίφτ έχει ταχύτητα στα 160 BPM, άρα απορρίπτεται ενώ ανάλογη πορεία θα έχουν και τα Lover (69 BPM) το Love Story (119 BPM) μεταξύ άλλων. Την ίδια τύχη θα έχει και οι επιτυχίες Look What You Made Me Do (128 BPM), Cruel Summer (170 BPM) και Bad Blood (170 BPM).

Σε ό,τι αφορά στα κομμάτια της Beyonce απορρίπτονται τα Run the World (Girls) (127 BPM), Ladies (193 BPM) και 16 Carriages (127 BPM). Ωστόσο υπάρχουν και τραγούδια της που θα συνεχίζυον μάλλον να ακουγονται στην Τσετσενία καθώς υπάρχουν κομμάτια της που είναι στο πλαίσιο των νέων κανόνων.

Η viral επιτυχία Texas Hold 'Em (110 BPM), το διαχρονικό Halo (80 BPM) και το Crazy in Love (99 BPM) είναι μερικά από αυτά.

Αυτά που μάλλον δεν θα ξανακουστούν στην Τσετσενία καθώς δεν συνάδουν με τους νέους κανόνες είναι τα περισσότερα techno/trance τραγούδια αλλά και όσα έχουν μουσική mambo, salsa και βάλς ενώ αντίθετα το God's Plan του Drake είναι πολύ αργό στα 77 BPM.

Οι θαυμαστές της Ariana Grande μάλλον πρέπει να συμβιβαστούν με άλλα κομμάτια καθώς το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής της συλλογής δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων κανόνων.

Επίσης απαγορευτικό είναι το εμβληματικό soundtrack του Footloose (174 BPM), μαζί με το Wrecking Ball της Miley Cyrus (120 BPM) και το My Heart Will Go On απο τον Τιτανικό (67 BPM). Εκτός και το soundtrack του Mamma Mia με εξαίρεση το Dancing Queen (100 BPM).

Το εντυπωσιακό είναι ότι σύμφωνα με τα νέα όρια θα πρέπει να απαγορευθεί και ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας, ο οποίος εκτελείται συνήθως στα 76 BPM.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.