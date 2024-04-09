Με τα βλέμματα στον ουρανό. Η ολική έκλειψη ηλίου πέρασε πάνω από τη Βόρεια Αμερική τη Δευτέρα, δίνοντας μια «δραματική παράσταση» που ήταν ορατή σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η έκλειψη διήρκεσε μεταξύ 3½ και 4 λεπτών, σύμφωνα με τη NASA. Για πολλούς Αμερικανούς, αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία να δουν μια ολική έκλειψη ηλίου για τα επόμενα 20 χρόνια.



Η ολική έκλειψη ηλίου συνεπήρε τη Βόρεια Αμερική, ακόμα και σε περιοχές όπου το φαινόμενο ήταν ορατό εν μέρει.

Το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού ήταν η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, φορώντας ειδικά γυαλιά. Πολλοί περίμεναν αναπαυτικά σε ξαπλώστρες, ενώ μια ορχήστρα έπαιζε τη μουσική από την κινηματογραφική ταινία «O Πόλεμος των Άστρων» («Star Wars»).

Στην κορύφωση του φαινομένου, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η 43χρονη Λούρδες Κόρο ταξίδεψε 10 ώρες με το αυτοκίνητο για να φθάσει στο Μασατλάν, προκειμένου να είναι μεταξύ των πρώτων που θα παρατηρούσαν την εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη. «Η τελευταία που είχα δει ήταν σε ηλικία 9 ετών», είπε.

Η ολική έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή σήμερα Τρίτη στις ΗΠΑ για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με εκείνη του 2017. Σήμερα η μέγιστη διάρκεια έφθασε κατά τόπους τα 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ενώ πριν από επτά χρόνια ήταν 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Η ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή σε 15 αμερικανικές πολιτείες, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, προτού έρθει η σειρά των κατοίκων του ανατολικού Καναδά. Μικρές αγροτικές πόλεις – όπως το Αντβάνς του Μισούρι, με πληθυσμό περίπου 1.300 κατοίκων – δέχθηκαν χιλιάδες επισκέπτες. Ο Τιμ και η Γκουέν Βουρστ ταξίδεψαν εκεί από το Κάνσας, έχοντας συμβουλευτεί τις προβλέψεις μετεωρολόγων.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν παντού ευνοϊκές, όπως για παράδειγμα στο Τέξας, όπου επικρατούσε συννεφιά.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει όσους ήθελαν να θαυμάσουν το φαινόμενο ότι θα έπρεπε να φορέσουν ειδικά γυαλιά προτού στρέψουν το βλέμμα στον ουρανό, προκειμένου να αποφύγουν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια τους.

Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται τον Αύγουστο του 2026, αλλά θα είναι ορατή κυρίως σε Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και περιοχές της Ρωσίας.

Το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης

Έκλειψη ηλίου ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της Γης να δέχονται λιγότερο φως από ότι συνήθως. Μπορεί να είναι μερική, ολική ή δακτυλιοειδής.



Κάθε έτος πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο εκλείψεις Ηλίου, ενώ ο μέγιστος αριθμός εκλείψεων Ηλίου που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα έτος είναι πέντε.



Μία ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο κατά το οποίο ο δίσκος της σελήνης εφάπτεται εσωτερικά με τον ηλιακό δίσκο κρύβοντας κάθε ίχνος ηλιακού φωτός για μερικά λεπτά. Αυτό συμβαίνει διότι, στον ουράνιο θόλο, τα δύο σώματα φαίνεται πως έχουν το ίδιο ακριβώς μέγεθος. Πρόκειται για μία κοσμική σύμπτωση, αφού η απόσταση Ηλίου-Γης είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Σελήνης-Γης, αλλά ταυτόχρονα ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη.



Επειδή η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική, και σε συνδυασμό με την επίσης ελλειπτική τροχιά της σελήνης γύρω από τη γη, για τον επίγειο παρατηρητή τα δύο σώματα αλλάζουν συνεχώς μέγεθος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών ειδών εκλείψεων.



Κατά την ολική έκλειψη ηλίου, το μέγεθος της σελήνης είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Ο παρατηρητής βρίσκεται μέσα στη σκιά της σελήνης (στο σχήμα δεξιά, η Γη βρίσκεται στη μαύρη περιοχή). Κατά την δακτυλιοειδή έκλειψη ο κώνος της σκιάς της σελήνης δεν ακουμπάει στην επιφάνεια της Γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο παρατηρητής να βλέπει ένα ηλιακό δαχτυλίδι γύρω από το σκοτεινό σώμα της σελήνης (μοβ περιοχή). Στη μερική έκλειψη ηλίου ο παρατηρητής βλέπει ένα ποσοστό του ήλιου «φαγωμένο» από τη σελήνη (ανοιχτή μοβ περιοχή).



Οι ολικές ηλιακές εκλείψεις μπορούν θεωρητικά να διαρκέσουν έως και 7:30 λεπτά. Οι δακτυλιοειδείς ηλιακές εκλείψεις μπορούν θεωρητικά να διαρκέσουν έως και 12:30 λεπτά.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr - wikipedia

