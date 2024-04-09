Πλημμύρες απειλούν την περιφέρεια Κουργκάν στη νότια Ρωσία θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή περισσότερων από 19.000 ανθρώπων, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, μερικές ημέρες αφού άνευ προηγουμένου πλημμύρες προκάλεσαν τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων και πλημμύρισαν μια πόλη στην περιφέρεια των Ουραλίων.

Swiftly melting snow triggered the worst recorded flooding in Russia's Ural Mountains and Siberia, forcing thousands of people to flee their homes https://t.co/TdOuU6USuV pic.twitter.com/BWaal1ppiD April 9, 2024

Επικαλούμενο τον τοπικό κλάδο του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι τουλάχιστον 4.000 κατοικίες μπορεί επίσης να πληγούν. Μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν ληφθεί στην περιφέρεια, πρόσθεσε.

Πλημμύρες, που χαρακτηρίζονται από τις χειρότερες σε διάστημα δεκαετιών, έπληξαν τις τελευταίες ημέρες σειρά ρωσικών περιφερειών στην οροσειρά των Ουραλίων και τη Σιβηρία, καθώς και τμήματα του γειτονικού Καζακστάν, αφού ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης έσπασε ένα φράγμα.

Russia: Today, a 3rd breach of the dam in Orsk resulted in even more flooding. https://t.co/ZWC3HBuEKW pic.twitter.com/5vuFfAY52B — Igor Sushko (@igorsushko) April 8, 2024

Στην πόλη Ορσκ, στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ, οργισμένοι κάτοικοι ζήτησαν βοήθεια από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διαμαρτυρόμενοι ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι τους δεν έχουν κάνει αρκετά για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των χειρότερων πλημμυρών που έχουν καταγραφεί.

Ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ μετέβη αεροπορικώς σήμερα στην περιφέρεια για να καταγράψει την κατάσταση, αφού αυτό του ανατέθηκε από τον Πούτιν, ανέφερε το υπουργείο μέσω της εφαρμογής Telegram.

Ο Κουρένκοφ θα επισκεφθεί επίσης τις περιφέρειες Κουργκάν και Τιουμέν στα Ουράλια, πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ήδη λαμβάνονται εκεί προληπτικά μέτρα, οι ομάδες διάσωσης έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και τα μέσα του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έχουν τεθεί σε συναγερμό», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Η στάθμη του ποταμού Ουράλη, ο οποίος πηγάζει από την οροσειρά των Ουραλίων και χύνεται στην Κασπία, αυξήθηκε κατά αρκετά μέτρα μέσα σε διάστημα ωρών την Παρασκευή και έσπασε φράγμα που είχε δημιουργηθεί εν είδει αναχώματος στην πόλη Ορσκ, 1.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.