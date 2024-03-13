Tριμερής σύνοδος κορυφής Πολωνίας, Γαλλίας και Γερμανίας για την Ουκρανία

Οι ηγέτες της Πολωνίας, της Γερμανίας κα της Γαλλίας θα συναντηθούν την Παρασκευή στο Βερολίνο για μια έκτακτη σύνοδο κορυφής αφιερωμένη στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Την Παρασκευή, θα βρίσκομαι στο Βερολίνο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για να συζητήσουμε την κατάσταση», δήλωσε ο Τουσκ, σε συνέντευξη στο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης TVP Info που μεταδόθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Ο Τουσκ και ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα έγιναν χθες δεκτοί στην Ουάσινγκτον από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, του οποίου η κυβέρνηση έχει δείξει, παρά το μπλόκο στο Κογκρέσο, τη στήριξή της στην Ουκρανία ανακοινώνοντας νέα στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Η τριμερής σύνοδος κορυφής θα γίνει τη στιγμή που οι γαλλογερμανικές σχέσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες μετά τις διαφωνίες για την Ουκρανία.

Η Πολωνία, ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Κιέβου, έχει καλέσει κατ’ επανάληψη τους εταίρους της στη Δύση να αυξήσουν τις δαπάνες τους για στρατιωτική βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η ρωσική εισβολή.

Η Πολωνία, που πλέον έχει μια νέα φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, προσπαθεί να ενισχύσει τη συνεργασία με το Βερολίνο και το Παρίσι απέναντι στη Μόσχα.

«Κατά την άποψή μου, οι τρεις αυτές πρωτεύουσες έχουν το καθήκον και την εξουσία για να κινητοποιήσουν ολόκληρη την Ευρώπη» για να παράσχει νέα βοήθεια στην Ουκρανία, εκτίμησε ο Τουσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

