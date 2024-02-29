«Non» στον Μακρόν... Tο 76% των Γάλλων πολιτών, δηλαδή σχεδόν οχτώ στους 10 Γάλλους, τάσσονται κατά της αποστολής γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, την οποία υπαινίχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφέρει δημοσκόπηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός CNews.

Αυτή η πολύ μεγάλη πλειοψηφία είναι μάλλον ομοιογενής ως προς το φύλο (77% άνδρες, 75% γυναίκες) και την ηλικία ή την κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία. Οι ερωτηθέντες ηλικίας 50-64 ετών είναι ωστόσο ακόμα πιο διστακτικοί απέναντι στην αποστολή στρατευμάτων (85%), ενώ οι ηλικίας 18-24 ετών είναι αντίθετοι σε αυτό με ποσοστό 68%.

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερο ποσοστό (81%) των αντιτιθέμενων συναντάται στους δεξιούς ψηφοφόρους, ενώ στους αριστερούς το ποσοστό ανέρχεται στο 67%. Μάλιστα, αντίθετοι είναι και οι ψηφοφόροι του κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν «Αναγέννηση», με ποσοστό 68%.

«Δεν υπάρχει συναίνεση σήμερα για την αποστολή, επισήμως, (…) χερσαίων στρατευμάτων. Όμως τίποτε δεν πρέπει να αποκλειστεί. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται ώστε η Ρωσία να μην μπορέσει να κερδίσει τον πόλεμο αυτό», δήλωσε την Τρίτη ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της διεθνούς συνόδου για την υποστήριξη στην Ουκρανία που οργάνωσε το Ελιζέ.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

