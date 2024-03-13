Η Κομισιόν συνιστά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι συνιστά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 και 22 Μαρτίου.

«Από τότε που παραχωρήσαμε το καθεστώς υποψήφιας χώρας, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει κάνει εντυπωσιακά βήματα προς τα εμπρός. Περισσότερη πρόοδος έχει επιτευχθεί σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο από ό,τι σε μια ολόκληρη δεκαετία. Φυσικά απαιτείται περισσότερη πρόοδος για την ένταξη στην Ένωση, αλλά η χώρα δείχνει ότι μπορεί να εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης και τις φιλοδοξίες των πολιτών της να είναι μέρος της οικογένειάς μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε στο Συμβούλιο να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει επιτύχει το απαραίτητο επίπεδο συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσχώρησης. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι η χώρα "έχει επιτύχει και διατηρεί πλήρη ευθυγράμμιση με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, η οποία είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα και κρίσιμο σε αυτούς τους καιρούς της γεωπολιτικής αναταραχής".

Επισημαίνεται επίσης ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει επιδείξει ισχυρή δέσμευση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν από καιρό, όπως η έγκριση του νόμου για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων και του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επίσης η Επιτροπή τονίζει ότι η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση του δικαστικού και εισαγγελικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης, με την έγκριση εντολής για διαπραγμάτευση συμφωνίας για το καθεστώς του Frontex.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Επιπλέον, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο μόλις η Βοσνία-Ερζεγοβίνη λάβει περαιτέρω μέτρα σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε σχέση με αυτά τα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται στον προθάλαμο της ΕΕ από το Φεβρουάριο του 2016, όταν υπέβαλε αίτηση για να γίνει κράτος-μέλος της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της χορήγησε το καθεστώς υποψήφιας χώρας το Δεκέμβριο του 2022. Ένα χρόνο μετά, το Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη μέλη αποφάσισαν να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Επιτροπής, οι οποίες υποστήριζαν έναρξη διαπραγματεύσεων με το Σεράγεβο «αφού επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσχώρησης».

Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων. Το θέμα θα είναι στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

