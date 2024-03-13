Οι δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους στη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη νωρίς σήμερα το πρωί, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ενώ διάφορα αιματηρά περιστατικά έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες.

Ο Γιούσεφ Νίμερ, αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των ανθρώπων με τους οποίους καθόταν μαζί έξω από νοσοκομείο στην πόλη Τζενίν την ώρα που τελείωναν το σουχούρ, το τελευταίο γεύμα πριν από την αυγή κατά τον μήνα νηστείας για τους μουσουλμάνους του Ραμαζανιού.

«Τους είπα, κοιτάξτε, κάτι έρχεται προς το μέρος μας. Τρέξαμε, τότε ένας ελεύθερος σκοπευτής άρχισε να μας πυροβολεί. Κάποιοι έπεσαν στο έδαφος και άρχισαν να σέρνονται και κάποιοι έτρεξαν μακριά. Όσοι έτρεξαν τραυματίστηκαν και όσοι έπεσαν στο έδαφος σώθηκαν», διηγήθηκε ο Νίμερ ο οποίος τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Εξάλλου έδειξε μια τρύπα που, όπως δήλωσε, δημιουργήθηκε σε έναν από τους τοίχους του νοσοκομείου από σφαίρα.

Σειρά αιματηρών περιστατικών

Σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε 15χρονος Παλαιστίνιος σε σημείο ελέγχου στην είσοδο της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε περίπου στις 08:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε σημείο ελέγχου μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Βηθλεέμ που βρίσκεται στη Δυτική Όχθη, όπου ο νεαρός έφτασε με ποδήλατο, εξήγησε η αστυνομία.

«Όταν οι δυνάμεις ασφαλείας, που είναι παρούσες στο σημείο ελέγχου, θέλησαν να τον ελέγξουν, ο τρομοκράτης έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να τους επιτίθεται», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Στρατιώτες «απάντησαν πυροβολώντας και εξουδετερώνοντας τον τρομοκράτη», κατέληξε, χωρίς να διευκρινίσει αν ο 15χρονος είναι νεκρός.

Εξάλλου ένας 12χρονος Παλαιστίνιος από καταυλισμό προσφύγων έπεσε νεκρός χθες, Τρίτη, το βράδυ από τα πυρά της ισραηλινής αστυνομίας στη διάρκεια συγκρούσεων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν άλλους δύο Παλαιστίνιους σε σημείο ελέγχου.

Ο 12χρονος Ράμι Χάμνταν αλ Χαλχούλι τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια «βίαιων συγκρούσεων» στον καταυλισμό προσφύγων Σουαφάτ και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, διευκρίνισε η αστυνομία. Εξήγησε επίσης ότι το αγόρι στοχοθέτησε με βεγγαλικά τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο περιστατικό που σημειώθηκε στο σημείο ελέγχου, οι ισραηλινές αρχές εξήγησαν ότι πέντε άνθρωποι πυροδότησαν εκρηκτικά τα οποία σκόπευαν να ρίξουν εναντίον Ισραηλινών αστυνομικών, γεγονός που ώθησε τις ισραηλινές δυνάμεις να ανοίξουν πυρ και να συλλάβουν τους δράστες. Δεν έκαναν λόγο για νεκρούς.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, περισσότεροι από 420 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις ή από εποίκους από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

