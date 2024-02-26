Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ εκτίμησε σήμερα ότι δεν μπορεί να υπάρχει «συμβιβασμός» απέναντι στις επιφυλάξεις που εκφράζουν οι ηγέτες της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας σε ό,τι αφορά τη στήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία, στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Ο Τουσκ θα συναντηθεί αύριο Τρίτη στην Πράγα με τους ομολόγους του της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, καθώς και με τον Τσέχο πρωθυπουργό Πετρ Φιάλα, ο οποίος ασκεί την προεδρία αυτής της τετραμερούς «Ομάδας του Βίσεγκραντ», όπως αποκαλείται. Πρόσφατα οι βαθιές αποκλίσεις των τεσσάρων χωρών όσον αφορά τη στήριξη στην Ουκρανία εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα. Ο Όρμπαν μπλόκαρε επί μήνες την κρίσιμη παροχή βοήθειας στην Ουκρανία αλλά υποχώρησε στις αρχές Φεβρουαρίου, υπό την πίεση των εταίρων του στην ΕΕ. Ο Φίτσο, ένας λαϊκιστής ηγέτης που εξελέγη πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2023, αμφισβήτησε την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας και ζήτησε να γίνει ένας συμβιβασμός με τη Ρωσία, δεσμευόμενος ότι θα διακόψει τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο.

«Αν είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, εξ ορισμού και από την ίδια τη φύση αυτής της ιδιότητας του μέλους, οφείλουμε να στηρίξουμε την Ουκρανία στην άμυνά της απέναντι στη ρωσική επίθεση», σχολίασε σήμερα ο Τουσκ. «Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, και θα το πω ανοιχτά αύριο στην Πράγα, τίθεται ντε φάκτο (…) εκτός των κοινοτήτων μας και δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός σε αυτό το θέμα», επέμεινε ο Πολωνός πρωθυπουργός, στο περιθώριο της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιν Τριντό.

Σε ό,τι αφορά τον Όρμπαν «θα του τα πω όλα αυτά κοιτάζοντάς τον στα μάτια» είπε ο Τουσκ, εκφράζοντας παράλληλα την «κατάπληξή» του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Σλοβάκου πρωθυπουργού. «Αυτή δεν θα είναι μια ευχάριστη, ούτε απλή συζήτηση», προεξόφλησε. «Αύριο, θα πάω στην Πράγα ακριβώς για να εξακριβώσω αν η Ομάδα του Βίσεγκραντ είναι ένα σχήμα ικανό να στηρίζει αποτελεσματικά όλες τις λογικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Ουκρανίας», συνέχισε. Όπως είπε, επιστρέφοντας από την Πράγα, θα δηλώσει «ανοιχτά» αν η Ομάδα του Βίσεγκραντ εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης.

«Είναι παράδοξο που η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα στέλνουν σήμερα τέτοια διφορούμενα μηνύματα όσον αφορά τον Πούτιν και τη Ρωσία» μολονότι και οι τέσσερις χώρες του Βίσεγκραντ βίωσαν «την ίδια ιστορική εμπειρία της Σοβιετικής Ένωσης, με τα (σοβιετικά) άρματα να βρίσκονται εκεί, στη Βουδαπέστη, την Πράγα, τη Βαρσοβία και τη Σλοβακία», πρόσθεσε.

Η Ομάδα του Βίσεγκραντ (V4) ιδρύθηκε το 1991 από τις τέσσερις αυτές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, εν μέσω της κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

