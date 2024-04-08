Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι νόμοι για την άμβλωση θα πρέπει να καθορίζονται από τις πολιτείες των ΗΠΑ, αποφεύγοντας να προτείνει μια απαγόρευση σε ομοσπονδιακό επίπεδο και επιλέγοντας μια πιο μετριοπαθή στάση ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως υποστηρίζει εξαιρέσεις στις περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας και προκειμένου να προστατευθεί η ζωή της μητέρας. Επανέλαβε επίσης πως υποστηρίζει την προσβασιμότητα στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Δεν αναφέρθηκε σε τυχόν απαγόρευση σε ομοσπονδιακό επίπεδο της άμβλωσης έπειτα από έναν ορισμένο αριθμό εβδομάδων κύησης, διαψεύδοντας τις ελπίδες θρησκευόμενων και συντηρητικών υποστηρικτών του ότι θα επιδιώξει ομοσπονδιακούς περιορισμούς, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προηγουμένως στείλει το μήνυμα ότι υποστήριζε απαγόρευση της άμβλωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο μετά τις 15 εβδομάδες, τόνισε τη σημασία της νίκης στις κάλπες, στην ευρέως αναμενόμενη δήλωσή του για το θέμα.

«Πρέπει να ακολουθήσετε την καρδιά σας σε αυτό το θέμα. Όμως, θυμηθείτε, πρέπει επίσης να κερδίσουμε τις εκλογές προκειμένου να αποκαταστήσουμε τον πολιτισμό μας και στην πραγματικότητα, να σώσουμε τη χώρα μας, η οποία είναι τώρα πολύ δυστυχώς, ένα έθνος σε παρακμή», είπε ο Τραμπ στο βίντεο.

Ο Τραμπ είπε πως είναι υπεύθυνος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2022 που ανέτρεψε την ιστορική απόφαση στην υπόθεση Roe v. Wade και έβαλε τέλος στο ομοσπονδιακό δικαίωμα στην άμβλωση, αναφερόμενος έμμεσα στους συντηρητικούς δικαστές που επέλεξε για το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ και που κατέστησαν αυτό δυνατό.

Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε αντίδραση των ψηφοφόρων στην οποία αποδόθηκαν ευρέως τα περιορισμένα κέρδη που αποκόμισαν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το 2022 και οδήγησε τους Δημοκρατικούς σε νίκες σε ορισμένες πολιτειακές εκλογές πέρυσι.

«Αυτή η 50ετής μάχη σχετικά με την υπόθεση Roe v. Wade την έβγαλε από τα ομοσπονδιακά χέρια και την έφερε στα χέρια, στις καρδιές, στα μυαλά και στην ψήφο των ανθρώπων σε κάθε πολιτεία. Ήταν πραγματικά κάτι. Τώρα εξαρτάται από τις πολιτείες να κάνουν το σωστό», είπε ο Τραμπ.

«Η γνώμη μου είναι τώρα ότι έχουμε άμβλωση εκεί όπου όλοι τη θέλουν από νομική άποψη, οι πολιτείες θα καθορίσουν με ψηφοφορία ή νομοθεσία ή ίσως και με τα δυο», είπε ο Τραμπ. «Και ό,τι αποφασίσουν πρέπει να είναι ο νόμος του τόπου. Σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος της πολιτείας».

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει καταστήσει την αντίθεση του Τραμπ στα δικαιώματα στην άμβλωση ένα κεντρικό αξίωμα στην εκστρατεία επανεκλογής του.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει κάθε μεμονωμένη απαγόρευση της άμβλωσης στις πολιτείες, περιλαμβανομένων και απαγορεύσεων της άμβλωσης χωρίς εξαιρέσεις. Και περηφανεύεται για τον ρόλο του στη δημιουργία αυτού του τοπίου κόλασης», έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Άμαρ Μούσα, διευθυντής της εκστρατείας του Μπάιντεν.

Αφότου ξεκίνησε την εκστρατεία του στα τέλη του 2022, ο Τραμπ απέφυγε σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στο θέμα της άμβλωσης, αντικατοπτρίζοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προκειμένου να αρθρώσει ένα μήνυμα ώστε να μειώσει την πολιτική ρήξη που επήλθε από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αν και οι Αμερικανοί τείνουν να αποδέχονται περιορισμούς στην άμβλωση μετά το πρώτο τρίμηνο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης πως μια σημαντική πλειονότητά τους προτιμούν η απόφαση να λαμβάνεται από τη γυναίκα και τον γιατρό της και όχι από την κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

