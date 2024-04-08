Τον Φεβρουάριο του 2024, περίπου 4,2 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες είχαν βρει καταφύγιο στην ΕΕ, έχοντας λάβει καθεστώς προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, στα τέλη Φεβρουαρίου 2024, οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία ήταν η Γερμανία (1.286.580 άτομα, ήτοι 30,4% του συνόλου της ΕΕ), η Πολωνία (957.200, ήτοι 22,6%) και η Τσεχία (385.075, ήτοι 9,1%).

Σε σύγκριση με τα τέλη Ιανουαρίου 2024, οι μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις στον αριθμό των δικαιούχων παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (+16.430, +1,3%), στην Πολωνία (+5.640, +0,6%) και στην Τσεχία (+3.885, + 1,0%).

Ο αριθμός των δικαιούχων μειώθηκε σε 5 χώρες της ΕΕ, συγκεκριμένα στην Αυστρία (-1.420 άτομα, -1,7%), στη Γαλλία (-685, -1,1%), στην Εσθονία (-550, -1,5%), στην Ολλανδία (-120, - 0,1%) και στη Μάλτα (-20, -1,0%).

Σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε χώρας της ΕΕ, οι υψηλότεροι αριθμοί συνολικών δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλια άτομα, στα τέλη Φεβρουαρίου 2024, καταγράφηκαν στην Τσεχία (35,6), στη Λιθουανία (26,5) και στην Πολωνία (26,0), ενώ σε επίπεδο ΕΕ καταγράφηκαν 9,4 ανά χίλια άτομα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2024, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ (46%) των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Τα παιδιά αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο (32,9%), ενώ οι ενήλικες άνδρες ήταν λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο (21,2%) του συνόλου.

Τα στοιχεία της Eurostat αφορούν στην παροχή καθεστώτος προσωρινής προστασίας, με βάση την ευρωπαϊκή απόφαση της 4ης Μαρτίου 2022, που διαπιστώνει την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισμένων από την Ουκρανία λόγω του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να παρατείνει την προσωρινή προστασία για τα άτομα που φεύγουν από τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 4 Μαρτίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

