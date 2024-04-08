Η Νότια Κορέα έστειλε δεύτερο στρατιωτικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στο Διάστημα για να βελτιώσει τις δυνατότητες της να παρακολουθεί την γειτονική Βόρεια Κορέα.

Ένας πύραυλος Falcon 9, της ιδιωτικής διαστημικής εταιρεία SpaceX, που μετέφερε τον νοτιοκορεατικό δορυφόρο εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο της NASA Τζον Κένεντι, που βρίσκεται στην πολιτεία της Φλόριντα, την Κυριακή το απόγευμα.

Η εκτόξευση ήταν επιτυχής και ο δορυφόρος μπήκε σε διαστημική τροχιά, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σεούλ.

Ο πύραυλος μετέφερε επιπροσθέτως ένα άλλο διαστημικό σκάφος εκτός από τον νοτιοκορεάτικο δορυφόρο.

Ο πρώτος στρατιωτικός κατασκοπευτικός δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά τον Δεκέμβριο και η Νότια Κορέα σχεδιάζει περαιτέρω εκτοξεύσεις τον ερχόμενο χρόνο.

Η Σεούλ ανακοίνωσε ότι οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι έχουν σχεδιασθεί για να παρακολουθούν καλύτερα περιστατικά στη γειτονική της χώρα που είναι απομονωμένη και να βασίζεται λιγότερο στον σύμμαχο της, τις ΗΠΑ, για παρακολούθηση από το Διάστημα.

Η Νότια Κορέα αναπτύσσει επίσης δορυφόρους για την καλύτερη παρακολούθηση του νότου.

Οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Αυστραλία πρόσφατα επέβαλαν νέες κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα μετά την εκτόξευση του δικού της κατασκοπευτικού δορυφόρου.

Οι εν λόγω χώρες κατηγορούν την Πιονγκγιάνγκ ότι χρησιμοποιεί τεχνολογίες που σχετίζονται με το δικό της πρόγραμμα διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων. Ανάλογα με τον σχεδιασμό τους, μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με πυρηνικές κεφαλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

