Η μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης του Banksy θα παρουσιαστεί στο Σόχο

H μεγαλύτερη συλλογή αυθεντικών έργων τέχνης του Banksy στον κόσμο θα εκτεθεί στο Soho του Λονδίνου.

Η έκθεση «The Art of Banksy» με περισσότερες από 150 δημιουργίες του ανώνυμου καλλιτέχνη της street art από το Μπρίστολ εγκαινιάζεται στις 11 Απριλίου, σύμφωνα με το BBC.

Στα έργα περιλαμβάνονται το «Dismaland» και πιο πρόσφατα για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η έκθεση, η οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον καλλιτέχνη έχει παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο στο Ώκλαντ, τη Βοστώνη, το Σικάγο, το Γκέτεμποργκ, το Μαϊάμι, το Σαν Φρανσίσκο, το Σίδνεϊ, το Τελ Αβίβ και την Ουάσινγκτον.

Ο Michel Boersma, επιμελητής και παραγωγός της έκθεσης, δήλωσε: «Ποια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη τοποθεσία για μια έκθεση με έργα του Banksy από το δικό του μποέμ κέντρο του Λονδίνου, το Soho;».

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε όλα όσα έχουμε σχεδιάσει για τη νέα μας στέγη» σημείωσε.

Οι διοργανωτές της έκθεσης διευκρίνισαν ότι θα αναδείξουν νέα έργα του καλλιτέχνη και περισσότερα οπτικοακουστικά στοιχεία.

Τα έργα «Flower Thrower», «Girl With Balloon» και για πρώτη φορά το «Mona Lisa» του 2022 θα φιλοξενηθούν στον νέο χώρο στο Soho.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

