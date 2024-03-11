Ορμπάν: Ο Τραμπ δεν θα δώσει χρήματα στο Κίεβο, αν επανεκλεγεί, και ο πόλεμος θα τελειώσει

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα προσφέρει χρήματα στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει την εισβολή της Ρωσίας, αν κερδίσει στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο, κάτι που θα επιταχύνει το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του.

Ο εθνικιστής Ορμπάν, ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συναντήθηκε μαζί του στη Φλόριντα την Παρασκευή.

«Δεν θα δώσει ούτε ένα σεντ στον ουκρανορωσικό πόλεμο και κατά συνέπεια αυτός θα τελειώσει», δήλωσε ο Ορμπάν μιλώντας στην ουγγρική κρατική τηλεόραση αργά χθες Κυριακή.

«Καθώς είναι ξεκάθαρο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της μόνη της», «αν οι Αμερικανοί δεν δώσουν χρήματα και όπλα, αλλά ούτε και οι Ευρωπαίοι, τότε αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει», εκτίμησε ο ίδιος.

«Και αν οι Αμερικανοί δεν δώσουν χρήματα και οι Ευρωπαίοι δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν αυτόν τον πόλεμο μόνοι τους, και τότε θα τελειώσει», πρόσθεσε.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει αρνηθεί να στείλει όπλα στο Κίεβο και έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα ακόμη και μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Η τελευταία φορά που συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν τον Οκτώβριο στην Κίνα, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ να απομονώσει τη Μόσχα.

Ο Ορμπάν δήλωσε ότι το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος με ειρηνευτικές συνομιλίες έπειτα από εκεχειρία και πώς θα δημιουργηθεί μια ασφαλής και σταθερή Ευρώπη είναι «ένα άλλο ζήτημα». Πρώτα όμως πρέπει να επιτευχθεί ειρήνευση και «ο Τραμπ έχει τα μέσα για να το πετύχει», εκτίμησε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον Ορμπάν η προεκλογική ομάδα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ δεν αναφέρθηκε στο θέμα της Ουκρανίας. Περιορίστηκε να επισημάνει ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν για θέματα που αφορούν τις χώρες τους, όπως η ασφάλεια στα σύνορα.

«Έχουμε ενημερωθεί σχετικά, αλλά δεν έχουμε να πούμε κάτι καθώς δεν έχουν παρουσιαστεί λεπτομέρειες και δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους σχέδιο ενδέχεται να είναι», σχολίασε από την πλευρά του ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

