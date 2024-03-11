Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σήμερα ορισμένες από τις προτεραιότητές του στην οικονομία και υπεραμύνθηκε των σχεδίων για γενικούς δασμούς 10%, λέγοντας πως οποιαδήποτε αύξηση των τιμών προκύψει ως αποτέλεσμα για τις οικογένειες μπορεί να αντισταθμιστεί από φορολογικές περικοπές και καλώντας για παράταση των φορολογικών περικοπών που είχε αποφασίσει το 2017.

Ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές, σε συνέντευξη στο CNBC, κάλεσε επίσης για δράση σε σχέση με δημοφιλή προγράμματα επιδομάτων, περιλαμβανομένων περικοπών, και είπε πως δεν είναι πιθανό να περιορίσει τη χρήση κρυπτονομισμάτων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της αυξημένης πολιτικής πόλωσης στην οικονομική σταθερότητα της χώρας, ο Τραμπ είπε πως ανησυχεί για την υποβάθμιση του οίκου Fitch το 2023, αλλά απέρριψε την εκτίμηση πως η υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης συνδέεται με την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Πρόκειται για τις πρώτες εκτενείς δηλώσεις του Τραμπ για τα οικονομικά σχέδιά του αφότου έγινε ο πιθανότερος υποψήφιος του κόμματος μετά τις προκριματικές εκλογές της "Σούπερ Τρίτης" την περασμένη εβδομάδα που δημιούργησαν το σκηνικό για μια νέα αναμέτρηση με τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Το σχέδιό του για τους δασμούς έχει προκαλέσει συζητήσεις για πληθωρισμό και η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν έχει πει πως θα αυξήσει το κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

"Πιστεύω πως οι φόροι μπορούν να περικοπούν, πιστεύω πως άλλα πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν ώστε να διορθωθεί και με το παραπάνω αυτό. Αλλά πιστεύω πολύ στους φόρους", είπε ο Τραμπ στο CNBC, λέγοντας ότι βοηθούν τις αμερικανικές βιομηχανίες όταν "τους παίρνουν το πλεονέκτημα" η Κίνα και άλλες χώρες.

"Πέρα από τα οικονομικά, σου δίνει ισχύ στις συναλλαγές με άλλες χώρες", είπε, και πρόσθεσε πως δεν ανησυχεί για τυχόν ανταποδοτικούς δασμούς εφόσον επανέλθει στον Λευκό Οίκο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το Medicare, τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και για τις δαπάνες και τα ελλείμματα της χώρας, ο Τραμπ είπε στο CNBC: "Υπάρχουν πολλά που μπορείς να κάνεις σε ό,τι αφορά επιδόματα, σε ό,τι αφορά περικοπές και επίσης την κλοπή και την κακή διαχείριση".

Για το bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, ο Τραμπ είπε πω

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.