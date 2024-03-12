Έλεγχοι της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) στη διαδικασία παραγωγής του επιβατικού αεροσκάφους 737 Max της Boeing, έπειτα από συμβάν κατά το οποίο αποκολλήθηκε πλαίσιο, στο αρχικό στάδιο πτήσης της Alaska Airlines τον Ιανουάριο, αποκάλυψαν «δεκάδες» προβλήματα, καθώς υπήρξαν «33 αποτυχίες σε 89 δοκιμές», ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times.

Εξωτερικός προμηθευτής της Μπόινγκ, η εταιρεία Spirit AeroSystems, η οποία κατασκευάζει την άτρακτο των επιβατικών αεροσκαφών αυτών, πέρασε επιτυχώς μόλις έξι από τις δεκατρείς «δοκιμές» που έκανε η FAA, κατά το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται εσωτερική παρουσίαση για τη διαδικασία.

Ούτε η FAA, ούτε η Μπόινγκ, ούτε η Σπίριτ απάντησαν αμέσως όταν επικοινώνησε μαζί τους το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς για να τους ζητήσει να σχολιάσουν τις πληροφορίες των Τάιμς.

Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ δήλωσε πως αναμένει η κατασκευάστρια, η μια από τις δυο μεγαλύτερες παγκοσμίως, να συνεργαστεί πλήρως στις έρευνες που διενεργούνται από το υπουργείο Δικαιοσύνης και την εθνική υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) για το συμβάν της 5ης Ιανουαρίου, που θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό αν το αεροσκάφος βρισκόταν σε μεγαλύτερο ύψος.

Παράλληλα ο Μάικλ Ουίτακερ της FAA δήλωσε πως η υπηρεσία του και η Μπόινγκ ελπίζουν να συμφωνήσουν στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να εκπληρωθούν από την κατασκευάστρια προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή των Max τις επόμενες εβδομάδες.

Την περασμένη εβδομάδα, η FAA ανακοίνωνε πως διαπίστωσε προβλήματα «μη συμμόρφωσης» της Μπόινγκ προς τους κανόνες στον «έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής», στον «χειρισμό και την αποθήκευση τμημάτων», καθώς και στον έλεγχο ποιότητας του «προϊόντος».

Η Μπόινγκ πέρασε πιθανόν τη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας της όταν δυο αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου συνετρίβησαν, στην Ινδονησία και στην Αιθιοπία, χωρίς να επιζήσει κανείς από τους συνολικά 346 επιβαίνοντες, στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019· αιτία ήταν κυρίως πρόβλημα στο λογισμικό αποτροπής απώλειας στήριξης MCAS, που βασιζόταν σε δεδομένα μόνο ενός αισθητήρα, ενώ οι πιλότοι δεν είχαν εκπαιδευτεί για αυτό. Ολόκληρος ο στόλος των Max καθηλώθηκε από τον Μάρτιο του 2019 ως τον Νοέμβριο του 2020. Το ζήτημα επιλύθηκε και τα αεροσκάφη του τύπου εντέλει επέστρεψαν στους αιθέρες, αλλά τα Max συνεχίζουν να παρουσιάζουν προβλήματα.

