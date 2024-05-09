Νέα εξωφρενική δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος πρόεδρος των Ρεμπουμπλικανών δήλωσε την Πέμπτη ότι «αν κάποιος Εβραίος ψήφισε τον Τζο Μπάιντεν, θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», σχολιάζοντας τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ που απειλεί ότι θα σταματήσει στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ εάν ξεκινήσει μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στο νότο του θύλακα της Γάζας.

«Αυτό που κάνει ο Μπάιντεν σε σχέση με το Ισραήλ είναι ντροπιαστικό. Εγκατέλειψε τελείως το Ισραήλ. Υποθέτω ότι αισθάνεται καλά για αυτό γιατί το έκανε ως πολιτική απόφαση. Πρέπει να κάνετε τη σωστή απόφαση, όχι την πολιτική απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ, έξω από το δικαστήριο Νέας Υόρκης όπου δικάζεται, επειδή φέρεται να πλήρωσε τη Στόρμι Ντάνιελς για να σιωπήσει για μια σεξουαλική επαφή που είχε μαζί της κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Πηγή: skai.gr

